В России хотят запретить алкоголь и продукты из США

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что в новом законопроекте об ответе на американские санкции идет речь об ограничении ввоза сырья и продуктов в Россию . Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет может коснуться не только США , но и других государств, поддерживающих американские санкции против России. Ограничения предлагается вводить на ввоз алкогольной, табачной продукции и лекарственных средств.

Также Россия может прекратить или приостановить сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли с США и организациями под юрисдикцией США, уточняет «Интерфакс»

В законопроекте упоминается запрет на участие в приватизации государственного и муниципального имущества, а также запрет/ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения.