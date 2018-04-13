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В России хотят запретить алкоголь и продукты из США
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В России хотят запретить алкоголь и продукты из США 

Рамблер 14 минут назад
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что в новом законопроекте об ответе на американские санкции идет речь об ограничении ввоза сырья и продуктов в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Запрет может коснуться не только США, но и других государств, поддерживающих американские санкции против России. Ограничения предлагается вводить на ввоз алкогольной, табачной продукции и лекарственных средств.
Также Россия может прекратить или приостановить сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли с США и организациями под юрисдикцией США, уточняет «Интерфакс».
В законопроекте упоминается запрет на участие в приватизации государственного и муниципального имущества, а также запрет/ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения.
Руководители фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин 13 апреля внесли законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ предоставляет правительству полномочия по введению различных экономических и политических мер. Шестого апреля Вашингтон ввел санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке оказались Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Алексей Миллер и другие.
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