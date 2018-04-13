Волшебный TCO: когда пора расстаться со старым ПК

Многие думают, что прогресс в области десктопов выражается исключительно в мегабитах и гигагерцах. На самом деле, современный ПК дает не только прирост производительности, но и возможность заметно сэкономить на стоимости владения — ТСО.

ТСО: тогда и сейчас ТСО ( Total Cost of Ownership) — общие траты владельца, в которые входит цена закупки, стоимость обслуживания, расходы на электричество, логистика и хранение.

Рассматривать закупку офисных ПК как единовременную трату денег не очень правильно и дальновидно. В индустрии давно появилось понятие «Совокупная стоимость владения» — ТСО, к которой, помимо цены закупки, относятся и стоимость обслуживания, и расходы на электричество, и траты, связанные с логистикой и хранением, и потери от простоя при ожидании ремонта.

Это только те расходы, что лежат на поверхности. Стоит также учитывать еще и такие немаловажные параметры, влияющие на срок службы оборудования, как шум, вибрация и склонность к перегреву.

Глядя на актуальные цены офисной вычислительной техники, есть от чего загрустить: современные мощные десктопы совсем не дешевы. Поэтому и обновление компьютерного парка в некоторых компаниях происходит несколько противоестественным путем. В центре внимания специалистов — серверная часть, а до клиентских машин дело доходит в последнюю очередь. Аналогичен и порядок финансирования: часто бывает так, что если и закупаются рабочие станции, то попроще и подешевле. Продолжая использовать морально устаревшее оборудование или покупая самые бюджетные модели, будьте готовы к дополнительным расходам на обслуживание этого железа.

А электричества эти «доисторические монстры» употребят столько, что в конце срока эксплуатации и без того призрачная экономия будет с лихвой компенсирована счетами за электроэнергию. Стоит также отметить, что с надежностью и долговечностью у дешевых десктопов серьезные проблемы.

Прогресс в области разработки компьютерной техники сделал современные ПК компактными, экономичными и простыми в обслуживании, что положительно сказалось на их TCO. Среди таких компьютеров — мини-десктопы и моноблоки.

Преимущества современных ПК Миниатюризация электроники оказывает все более заметное влияние на дизайн современных офисов. Большие экраны, отсутствие проводов, чистые просторные рабочие места — все это уже не вяжется с привычными коробками старых ПК. На первые места выходят такие продуктовые характеристики компьютерной техники, как габариты, энергоэффективность и быстрое обслуживание.

1. Небольшие габариты

По объему обычный мини-ПК на 85% меньше, чем компьютер в стандартном корпусе. Столь кардинальное сокращение габаритов дает массу преимуществ на всех этапах жизни ПК. Эти компьютеры удобнее хранить, на складе они займут намного меньше места. Доставка партии мини-ПК в регионы обойдется до 8 раз дешевле, чем набора больших компьютеров. Такие маленькие устройства можно отправлять даже самолетом. Дилер может быстрее и дешевле привезти вам товар, что особенно актуально для компаний, расположенных в небольших городах. Соответственно, ускоряются процессы ремонта и замены оборудования.

2. Высокая энергоэффективность

Современные компьютеры не только обгоняют своих старых собратьев по производительности, но и потребляют меньше электроэнергии. Наиболее заметно это в случае с мини-ПК, «в режиме покоя» их энергопотребление составляет всего 5-8 Вт в час. Меньше потребляют мониторы с современной led-подсветкой, с большим КПД работают блоки питания корпусов, очень экономны современные SSD-диски.

3. Простое обслуживание Еще одно серьезное преимущество современных мини-ПК — возможность получить доступ к внутренностям устройства без специальных инструментов. Процесс аппаратного апгрейда традиционного десктопа — дело довольно-таки сложное. В случае с моноблоком или мини-ПК все гораздо проще: доступ ко всем подлежащим модернизации компонентам происходит за считанные секунды. Так минимизируются потери, связанные с простоем оборудования из-за незапланированного ремонта.

В то же время доступ внутрь компьютеров теперь можно успешно контролировать. В корпусе установлены электронные замки и HUD-датчики, что позволяет удаленно управлять и контролировать закрытие и открытие системника. Более того, в современных бизнес-ПК реализован ряд решений, которые обеспечивают очень комфортное и удобное удаленное обслуживание, а именно обновление операционной системы и приложений. Понятно, что увеличить объем оперативной памяти или поменять накопитель на более емкий дистанционно не получится, но практически все остальные сервисные задачи решаемы.

4. Удобный монтаж Раньше корпуса компьютеров специально делали под один из форматов — вертикальный (Tower) или горизонтальный (Desktop). Он располагался либо в ногах сотрудника, либо на его столе, занимая ценное место.

За долгие десятилетия господства в офисах системных блоков предыдущего поколения, в мебели появились специальные ниши и кронштейны, которые для моноблоков просто не нужны, а для мини-ПК не подходят.

Зато были разработаны новые способы крепления миниатюрных компьютеров — за монитором, с обратной стороны столешницы либо где-то в стороне в защищенном металлическом футляре.

5. Чистота всегда и везде Несколько лет назад системный блок компьютера можно было сравнить с пылесосом — со временем внутри накапливалось приличное количество пыли. Сейчас пыль никуда не делась, но сами конструкции корпусов стали практичнее.

Современные бизнес-компьютеры предназначены не только для офисов с центральной системой кондиционирования и вентиляции. Их также можно использовать на складах и в сильно запыленных помещениях благодаря наличию в конструкции пылеуловителей Dust Filter. Пользователь может самостоятельно извлекать их по мере надобности, чистить и устанавливать обратно. Разбирать корпус и пылесосить платы больше не надо.

Моноблок для офиса: больше места без проводов

Еще совсем недавно многие компании не рассматривали моноблоки в качестве офисного оборудования, прежде всего из-за сложности и дороговизны в обслуживании, а также жесткости конфигурации. Следствие жесткой конфигурации — малая ремонтопригодность. Да и модернизировать его можно только посредством замены, что не очень удобно.

Комбинация системный блок плюс монитор кажется более удобной в обслуживании, и есть ситуации, когда именно моноблоки представляют собой оптимальное решение. Прежде всего, это гостевые пространства, такие как зона приема посетителей, операционные залы банков и колл-центры. Самое главное преимущество — из моноблока сзади не торчит пучок проводов.

Плюс к тому, в современных моноблоках устанавливается выдвижная двухсторонняя камера, т.е., если нужно для каких-то целей запечатлеть посетителя, не нужно подключать внешнюю камеру и делать лишних движений.

За счет того, что системная часть расположена в основании устройства, у монитора гораздо больше степеней свободы, что предполагает большое разнообразие сценариев его использования. Hard Bundle Solution: вместе — дешевле Приобретение системного блока в комплекте с монитором, так называемый вариант Hard Bundle Solution, обойдется дешевле, чем по отдельности. В случае с мини-ПК комплект получается очень компактным — компьютер по сути докладывается в коробку с монитором. В случае с оборудованием HP есть дополнительный плюс — фирменная гарантия Hardware Support Onsite распространяется на оба устройства, при этом техника обслуживается непосредственно у клиента на рабочем месте.

При покупке отдельно на монитор действует стандартная гарантия, и в случае неисправности необходимо самостоятельно везти его в сервис-центр. Hard Bundle превращает два устройства в один объект обслуживания, получается вариант «1 в 2». Этот вариант — нечто среднее между моноблоком и раздельным ПК, сочетающий преимущества обоих подходов.

И не забудьте про возможности современной техподдержи со стороны вендора. Как показывает практика, больше половины возникающих вопросов по работе оборудования можно решить даже без приезда специалистов, просто позвонив по телефону.

Что мы имеем в итоге? Если посчитать все расходы, современный PC 2.0 обходится значительно дешевле старых компьютеров, экономит не только деньги, но и место, время и нервы своего хозяина.

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