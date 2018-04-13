На променаде Светлогорска построят лифт за 46 млн рублей

Озвучены сроки строительства лифта на променаде в Светлогорске. Его намерены построить в ближайшие два года. Информация об этом прозвучала на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в региональном кабмине.

Всего на строительство подъёмника потребуется около 46 млн рублей. Разместить его предлагается напротив театра эстрады «Янтарь Холл». С появлением лифта к морю смогут без труда спускаться люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане. Они смогут пользоваться им бесплатно. Для остальных, по предварительным подсчетам, стоимость билета составит 40 рублей.

— Стоит сейчас уже быстро-быстро начинать работы по нижней части, дабы на этапе достройки променада успеть с тяжёлой техникой разобраться. Чтобы потом не усложнять себе строительные процессы, что, безусловно, приведёт к удорожанию. Лифт — проект правильный, нужный. Мы рады, что есть всё-таки те, кто готов вложить свои средства в строительство.