Ещё
На променаде Светлогорска построят лифт за 46 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На променаде Светлогорска построят лифт за 46 млн рублей 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Озвучены сроки строительства лифта на променаде в Светлогорске. Его намерены построить в ближайшие два года. Информация об этом прозвучала на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в региональном кабмине.
Всего на строительство подъёмника потребуется около 46 млн рублей. Разместить его предлагается напротив театра эстрады «Янтарь Холл». С появлением лифта к морю смогут без труда спускаться люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане. Они смогут пользоваться им бесплатно. Для остальных, по предварительным подсчетам, стоимость билета составит 40 рублей.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Стоит сейчас уже быстро-быстро начинать работы по нижней части, дабы на этапе достройки променада успеть с тяжёлой техникой разобраться. Чтобы потом не усложнять себе строительные процессы, что, безусловно, приведёт к удорожанию. Лифт — проект правильный, нужный. Мы рады, что есть всё-таки те, кто готов вложить свои средства в строительство.
Вести Калининград: последние новости
13 апреля Ростехнадзор завершит проверку зоны регистрациии фойе аэропорта Храброво На острове Октябрьский может быть создан офшор На Пасху и Радоницу из Калининграда пустят автобусы на кладбище
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»395
Рыбке настал конец102
Москва решила ответить на санкции США280
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля52
Умер юморист Андрей Жмакин9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение