Руслан Бортник: Фирташ с помощью «Укртелекома» хочет доказать Порошенко свою необходимость

По его мнению, ситуация с этой телекоммуникационной компанией чем-то напоминает ситуацию с «ПриватБанком».

«По большому счету, в стране сегодня три структуры, которые контролируют 90% экономически активных украинцев (а так — избирателей) — это «Новая Почта», «ПриватБанк» и «Укртелеком». Они имеют огромные базы данных, так что это и огромные сети для политической рекламы. И мы наблюдаем, что под выборы все эти сети перетекают в руки власти. «Новая Почта» находится еще в процессе — накопленная компанией информация изъята правоохранительными органами . Все это — опять-таки, подготовка к выборам», — сообщил аналитик.

Что до бывшего владельца «Укртелекома» олигарха Рината Ахметова , то ему этот актив не был особо нужен. Для него это даже был больше пассив, нежели актив, поэтому он за него не заплатил до конца (когда купил компанию в 2013 году у связаных с олигархом Дмитрием Фирташем структур). Но вложенные в предприятие деньги, скорее всего, себе вернул (ведь «УКТ» работал все это время) и спокойно может отказаться от этого бизнеса, — подметил Бортник

«Фирташ же хочет вернуться в Украину и он готов торговаться с властью любыми способами и сейчас пытается доказать Петру Алексеевичу свою необходимость стране. В данном случае я не исключаю, что Фирташ может быть инструментом в руках власти», — резюмировал политолог.

5 апреля Печерский районный суд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества (ФГИ) снял арест с 92,8% акций «Укртелеком», а также отменил запрет на их отчуждение. Теперь ФГИ может зачислить активы компании на государственные счета, тем самым завершив ее национализацию.

В 2011 году «Укртелеком» выкупил единственный участник торгов — компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.

Raga Establishment, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко (которого связывают с олигархом Дмитрием Фирташем), подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу «Укртелеком». Raga заявляет, что «Укртелеком» был продан Ахметову за $860 миллионов в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 миллионов.