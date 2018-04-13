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Руслан Бортник: Фирташ с помощью «Укртелекома» хочет доказать Порошенко свою необходимость
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Руслан Бортник: Фирташ с помощью «Укртелекома» хочет доказать Порошенко свою необходимость 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По его мнению, ситуация с этой телекоммуникационной компанией чем-то напоминает ситуацию с «ПриватБанком».
«По большому счету, в стране сегодня три структуры, которые контролируют 90% экономически активных украинцев (а так — избирателей) — это «Новая Почта», «ПриватБанк» и «Укртелеком». Они имеют огромные базы данных, так что это и огромные сети для политической рекламы. И мы наблюдаем, что под выборы все эти сети перетекают в руки власти. «Новая Почта» находится еще в процессе — накопленная компанией информация изъята правоохранительными органами. Все это — опять-таки, подготовка к выборам», — сообщил аналитик.
Что до бывшего владельца «Укртелекома» олигарха Рината Ахметова, то ему этот актив не был особо нужен. Для него это даже был больше пассив, нежели актив, поэтому он за него не заплатил до конца (когда купил компанию в 2013 году у связаных с олигархом Дмитрием Фирташем структур). Но вложенные в предприятие деньги, скорее всего, себе вернул (ведь «УКТ» работал все это время) и спокойно может отказаться от этого бизнеса, — подметил Бортник.
«Фирташ же хочет вернуться в Украину и он готов торговаться с властью любыми способами и сейчас пытается доказать Петру Алексеевичу свою необходимость стране. В данном случае я не исключаю, что Фирташ может быть инструментом в руках власти», — резюмировал политолог.
5 апреля Печерский районный суд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества (ФГИ) снял арест с 92,8% акций «Укртелеком», а также отменил запрет на их отчуждение. Теперь ФГИ может зачислить активы компании на государственные счета, тем самым завершив ее национализацию.
В 2011 году «Укртелеком» выкупил единственный участник торгов — компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.
Raga Establishment, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко (которого связывают с олигархом Дмитрием Фирташем), подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу «Укртелеком». Raga заявляет, что «Укртелеком» был продан Ахметову за $860 миллионов в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 миллионов.
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