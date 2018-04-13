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Буцаев посетил штаб‑квартиру Schneider Electric во Франции в рамках рабочей поездки
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Буцаев посетил штаб‑квартиру Schneider Electric во Франции в рамках рабочей поездки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев посетил в пятницу штаб-квартиру и демо-центр энергоэффективных технологий компании Schneider Electric в пригороде Парижа, передает корреспондент РИАМО.
В ходе переговоров планируется обсудить обмен опытом в области реализации проектов умных городов (умное водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, автоматизация зданий), а также организацию в Подмосковье нового складского комплекса, отвечающего современным требованиям компании, сотрудничество в области подготовки кадров, работы с вузами.
«Мы рады видеть вас в нашей штаб-квартире. Вначале презентация, потом перейдем к переговорам о перспективах», — сказал директор по региону Центр и Юг Schneider Electric в России, директор по связям с органами государственной власти Алексей Мосоров.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проходит трехдневный визит подмосковной делегации во Францию. Визит подразумевает посещение ряда объектов, а также роуд-шоу в Лионе и Париже, которое закончится в пятницу.
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