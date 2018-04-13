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В связи с ремонтом ж/д путей в Самарской области меняется расписание электричек
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В связи с ремонтом ж/д путей в Самарской области меняется расписание электричек 

Волга Ньюс 1 час назад
С 16 по 18, с 23 по 25 апреля, а также с 3 по 5 мая включительно поезд от Мирной (отправление в 16:03) до Сызрани (прибытие в 18:58) будет следовать только до Безенчука (прибытие в 17:41). На участке Безенчук — Сызрань поезд отменяется. Электричка из Сызрани (отправление в 16:44) до Мирной (прибытие в 19:38) устанавливается сообщением Сызрань (отправление в 18:10) — Безымянка (прибытие в 21:00). При этом поезд проследует без остановок на платформах Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная.
С 17 по 19, с 24 по 26 апреля и с 4 по 6 мая включительно утренний поезд от Сызрани (отправление в 4:53) до Мирной (прибытие в 7:48) будет ходить от Безенчука (отправление в 6:09) до Мирной (прибытие в 7:48). На участке Сызрань — Безенчук электричка так же отменяется. Поезд из Сызрани (отправление в 8:35) до Мирной (прибытие в 11:30) будет отправляться на 50 минут раньше — в 7:45 — и проследует только до Безымянки (прибытие в 10:27) без остановок на станциях Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная.
17, 18, 24, 25 апреля, 4, 5 мая 2018 года поезд из Сызрани (отправление в 14:22) до Мирной (прибытие в 17:17) будет отправляться из Сызрани в 14:00 и прибывать на станцию Безымянка в 17:04. При этом электричка не будет отсанавливаться на станциях Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная.
Подробное расписание размещено на сайте Самарской пригородной пассажирской компании. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7.00 до 18.30 (время московское).
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