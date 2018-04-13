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Из-за ремонта железнодорожных путей в Самарской области изменили расписание электричек
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Из-за ремонта железнодорожных путей в Самарской области изменили расписание электричек 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ремонтные бригады чинят железную дорогу в районе участка Обшаровка — Правая Волга. В связи с этим изменили движение пригородных поездов.
Электричка № 6569 отправится от станции Мирная в 16:03 и проследует до Безенчука. Время прибытия — 17:41. Поезд не поедет до Сызрани. Расписание актуально на 16, 17, 18, 23, 24, 25 апреля и 3, 4, 5 мая.
— Поезд № 6562 выедет из Сызрани в 16:44 и прибудет к станции Безымянка в 21:00. Он не будет останавливаться на Школьной, Речной, Толевой, Киркомбинате, Стахановской, Пятилетке и Мирной. Изменения будут действовать 16, 17, 18, 23, 24, 25 апреля и 3, 4, 5 мая, — рассказали в Самарской пригородной пассажирской компании.
Электропоезд № 6570 проследует от Безенчука до Мирной. Отправление в 06:09, прибытие 07:48. Маршрут от Сызрани до Безенчука отменяется. Такое расписание будет действовать 17, 18, 19, 24, 25, 26 апреля и 4, 5, 6 мая.
Поезд № 6558 будет курсировать из Сызрани до Безымянки, без остановок на платформах Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка и Мирная. Время отправления от Сызрани — 14:00, прибытие на Безымянку в 17:04. Это временное расписание на 17, 18, 24, 25 апреля и 4, 5 мая.
Из Сызрани до Безымянки отправится поезд № 6552. Он тронется в 07:45, а прибудет в пункт назначения в 10:27. Электричка не будет останавливаться на Школьной, Речной, Толевой, Киркомбинате, Стахановской, Пятилетке и Мирной. Поезда будут ходить по измененному графику 17, 18, 19, 24, 25, 26 апреля и 4, 5, 6 мая.
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