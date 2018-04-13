Дело Скрипалей: доклад Организации по запрещению химоружия не добавил ясности

Организация по запрещению химоружия пришла к выводу о том, что британские власти правильно определили вещество, которым отравили Скрипалей. Но страна его происхождения неизвестна. Отмечается лишь, что это нервно-паралитическое вещество, название и формула которого засекречены и доступны только членам ОЗХО, отличалось «высокой степенью чистоты». «Новичок» в открытой части доклада не упоминается вообще.

После публикации документа глава британского МИД Борис Джонсон заявил буквально следующее: «Нет больше и альтернативных версий касательно того, кто несет ответственность — только у России был мотив, способ и история».

Почему Джонсон настаивает на виновности Москвы ? Рассуждает проживающий в Лондоне правозащитник Андрей Сидельников

Андрей Сидельников правозащитник « Англия была инициатором этого всего, и они так достаточно жестко сразу же выступали и обвиняли, и сейчас, судя по всему, просто получили подтверждение. Теперь, как я понимаю, мяч на стороне России, она получила также этот доклад, и она должна, видимо, опубликовать какие-то выдержки из него».

Если бы ОЗХО нашла неопровержимые доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипалей, об этом сразу же стало бы известно, считает директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов:

Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований «Каждая из сторон — и Россия, и Великобритания — сейчас любую информацию будут трактовать в свою пользу. Россия будет говорить о том, что ОЗХО не назвала конкретно страну-производителя и даже не назвала его „Новичком“, а Великобритания — „Ну мы же говорили, что это „Новичок“, вот ОЗХО это подтвердила. А откуда он пришел — ну мы же не знаем“.

В Москве тем временем вновь заявили, что британские власти должны обеспечить доступ сотрудника российского консульства к Юлии Скрипаль. Лондон на это традиционно ничего не ответил.

О том, что происходит с самой дочерью экс-сотрудника ГРУ, известно немного. „Московсковский комсомолец“ утверждает, что скандал отразился на душевном состоянии Юлии, которая сейчас находится закрытом военном госпитале в Великобритании. Если следовать этим данным, в палату к ней попали иностранные журналисты, им удалось пообщаться с врачами и даже перекинуться парой слов с самой Юлией. 5 апреля, когда ей разрешили позвонить родственникам, она первым делом „набрала номер своего парня“, но тот не отвечал. Это якобы стало для нее ударом.

Лев Сперанский корреспондент «Московского комсомольца» «Британская сторона активно заявляет о том, что она имеет возможность связываться с друзьями и родственниками. Мы подтверждения этому никак не находим, так как мы на связи с двумя достаточно близкими подругами Юлии, с которыми она определенные имела дела, с коллегами, с родственниками со всеми, о которых мы знаем, и никакого подтверждения о том, что она им звонит, разговаривает, переписывается с ними, нет. По поводу ее общения с ее молодым человеком, здесь информацию никаким образом не удается подтвердить. На телефонные звонки он не отвечает, сообщения игнорирует».

18 апреля Великобритания созывает специальную сессию исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипалей, как выразился Борис Джонсон, «для обсуждения дальнейших шагов». В каком ключе пойдет это обсуждение? Вероятно, британцы потребуют проведения инспекции ОЗХО в России, говорит бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин

— Скорее всего, будут они опять настаивать, что это или Ясенево, или Шиханы , или еще что-нибудь.

Минобороны ранее сообщило, что в России заработала инспекционная группа технического секретариата ОЗХО, правда, неизвестно, на каких объектах работали инспекторы, неизвестно, чем закончилась эта инспекция. Она могла быть связана с делом Скрипалей?

— Могла быть, почему нет-то, это сейчас тема номер один по всему миру. Хотя уже ясно, что никто не умер, что все это имеет признаки инсценировки, но тем не менее британцы будут на своей версии настаивать до последнего.

— А если бы инспекторы ОЗХО нашли у нас что-то запрещенное, мы бы, навернон, узнали об этом уже?

— Я думаю, что об этом бы протрубили все мировые СМИ.

В общем, как всегда, ничего не ясно, но доклад ОЗХО может стать поводом для новых санкций в отношении России. В конгресс США уже внесен соответствующий законопроект.