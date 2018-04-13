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Специалисты из Китая прочитали лекции по учебным дисциплинам в ДВЮИ МВД России
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Специалисты из Китая прочитали лекции по учебным дисциплинам в ДВЮИ МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Гости из Хэйлунцзянского института профессиональной подготовки офицеров МОБ КНР посетили ДВЮИ МВД России с лекциями о кибербезопасности, криминалистических технологиях, о выявлении и наказании в Китае водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Каждое выступление китайских специалистов сопровождалось множеством вопросов, оживленные дискуссии способствовали раскрытию проблем с разных сторон.
Китайские коллеги поблагодарили за полученные знания во время пребывания в институте. Кроме того, что обменялись опытом с постоянным и переменным составом, гости осмотрели достопримечательности города и вуза и посетили музей УМВД России по Хабаровскому краю.
ДВЮИ МВД России и ХИППО МОБ КНР осуществляют международное сотрудничество в разных совместных формах (двусторонний обмен курсантов и сотрудников для языковых стажировок, участие в научных конференциях и публикация в совместных научных сборниках, обмен опытом, проведение лекций по юридическим дисциплинам и другие мероприятия).
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