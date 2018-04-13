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Общественные пространства Нижнего Новгорода начнут благоустраивать в мае
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Общественные пространства Нижнего Новгорода начнут благоустраивать в мае 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» предстоит благоустроить 60 общественных пространств, шесть парков и около 600 дворовых территорий во всех районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
За наиболее значимые общественные пространства жители городов с населением более 20 тысяч человек голосовали 18 марта. Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, Павлово и еще 12 городов выбрали 31 общественное пространство.
По словам министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова, в голосовании приняли участие почти 500 тысяч жителей региона.
Благоустройство дворов начнется уже в мае, в июне подрядные организации приступят к работам на первых общественных пространствах.
Как сообщает пресс-служба губернаора и правительства региона, планируемый объем финансирования программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из бюджетов всех уровней составляет 1,172 миллиарда рублей.
В прошлом году в рамках проекта уже благоустроено 172 дворовые территории, 12 общественных пространствах и 6 парков в 11 районах и городских округах.
Напомним, с 7 по 11 апреля в Нижнем Новгороде прошли встречи руководства города с жителями, на которых обсуждалось развитие общественных пространств приволжской столицы.
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