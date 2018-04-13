Общественные пространства Нижнего Новгорода начнут благоустраивать в мае

В 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» предстоит благоустроить 60 общественных пространств, шесть парков и около 600 дворовых территорий во всех районах Нижегородской области . Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За наиболее значимые общественные пространства жители городов с населением более 20 тысяч человек голосовали 18 марта. Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас Саров , Бор, Кстово Павлово и еще 12 городов выбрали 31 общественное пространство.

По словам министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова, в голосовании приняли участие почти 500 тысяч жителей региона.

Благоустройство дворов начнется уже в мае, в июне подрядные организации приступят к работам на первых общественных пространствах.

Как сообщает пресс-служба губернаора и правительства региона, планируемый объем финансирования программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из бюджетов всех уровней составляет 1,172 миллиарда рублей.

В прошлом году в рамках проекта уже благоустроено 172 дворовые территории, 12 общественных пространствах и 6 парков в 11 районах и городских округах.

Напомним, с 7 по 11 апреля в Нижнем Новгороде прошли встречи руководства города с жителями, на которых обсуждалось развитие общественных пространств приволжской столицы.