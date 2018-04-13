В Хамовниках построят спортивный центр в стиле особняка XIX века

В московском районе Хамовники построят четырехэтажный спортивный центр, напоминающий старинный особняк XIX века, сообщает m24.ru

Сергей Кузнецов. Фасад спорткомплекса выполняют в стиле эклектики и ажурных балконов в стиле ар-нуво. Этот архитектурный прием позволит не нарушить уже сложившуюся градостроительную среду, рассказал главный архитектор Москвы

Спорткомплекс площадью тысяча квадратных метров возведут в 1-м Тружениковом переулке. Верхние этажи займут залы аэробики, йоги и пилатеса и тренажерные залы. Цокольный этаж отведут под подземную парковку.

В конце марта стало известно, что к концу 2019 года в Чертаново построят спорткомплекс с катком. Всего за два года в столице планируется возвести 40 спортивных объектов, напомнил Кузнецов.