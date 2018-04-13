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Спортивный центр в стиле эклектики возведут в Хамовниках
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Спортивный центр в стиле эклектики возведут в Хамовниках 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Москва24
Спортивный центр в стиле эклектики возведут в районе Хамовники, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«Фасад в стиле эклектики и ажурные балконы в стиле ар-нуво получит здание нового спортивного центра в районе Хамовники. Спорткомплекс возведут по адресу: 1-й пер. Тружеников. Новое здание в историческом районе Москвы будет напоминать старинный особняк XIX в. Этот архитектурный прием позволит нам не нарушить уже сложившуюся градостроительную среду. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, город стал уделять большое внимание увеличению количества мест для занятий массовым спортом. Всего за два года в столице планируется построить 40 спортивных объектов», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
В пресс-службе уточнили, что ранее архитектурный облик спортивного центра утвердили в Москомархитекутре.
«Площадь четырехэтажного здания составит 1 тыс. кв. м. Верхние этажи займут оборудованные залы аэробики, йоги и пилатеса, тренажерные залы с душевыми и раздевалками. Цокольный этаж отведут под подземную парковку, вход на которую будет доступен со стороны 1-го Вражского пер. В основу архитектурного решения спортивного центра в Хамовниках лег стиль эклектика — смешение разных архитектурных направлений. Фасад выполнят в стиле неоренессанс, арки с панорамным остеклением сделают в палладианском стиле, а кованные ажурные балконы — в стиле ар-нуво. Облик здания дополнят карнизы, сандрики и наличники. В вечернее время фасад будет подсвечивать архитектурная подсветка теплых тонов», — указано в сообщении.
Отмечается, что проектировщиком выступает ООО «Центр проектных инноваций», заказчик — ЗАО «М-Лазер».
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