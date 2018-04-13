Спортивный центр в стиле эклектики возведут в Хамовниках

Спортивный центр в стиле эклектики возведут в районе Хамовники, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Фасад в стиле эклектики и ажурные балконы в стиле ар-нуво получит здание нового спортивного центра в районе Хамовники. Спорткомплекс возведут по адресу: 1-й пер. Тружеников. Новое здание в историческом районе Москвы будет напоминать старинный особняк XIX в. Этот архитектурный прием позволит нам не нарушить уже сложившуюся градостроительную среду. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин , город стал уделять большое внимание увеличению количества мест для занятий массовым спортом. Всего за два года в столице планируется построить 40 спортивных объектов», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что ранее архитектурный облик спортивного центра утвердили в Москомархитекутре.

«Площадь четырехэтажного здания составит 1 тыс. кв. м. Верхние этажи займут оборудованные залы аэробики, йоги и пилатеса, тренажерные залы с душевыми и раздевалками. Цокольный этаж отведут под подземную парковку, вход на которую будет доступен со стороны 1-го Вражского пер. В основу архитектурного решения спортивного центра в Хамовниках лег стиль эклектика — смешение разных архитектурных направлений. Фасад выполнят в стиле неоренессанс, арки с панорамным остеклением сделают в палладианском стиле, а кованные ажурные балконы — в стиле ар-нуво. Облик здания дополнят карнизы, сандрики и наличники. В вечернее время фасад будет подсвечивать архитектурная подсветка теплых тонов», — указано в сообщении.

Отмечается, что проектировщиком выступает ООО «Центр проектных инноваций», заказчик — ЗАО «М-Лазер».