О начале весеннего ремонта дорог доложили мэру Новосибирска

Текущий ремонт дорог в Новосибирске начался на этой неделе. О ходе ремонтной кампании мэру доложил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии — начальник главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк . «Всего погода нам выдала три рабочих дня — 6, 9 и 12 апреля. Были отремонтированы ямы на Ипподромской, Трикотажной, Жуковского, на ул. Кедровой, на Бердском шоссе, на мосту Димитрова.

Потихоньку мы разворачиваем текущий ремонт дорожного полотна более интенсивными методами. Хочу подчеркнуть, что текущий ремонт благодаря закупленной ранее установке инфракрасного разогревания мы не прекращали и в зимний период», — сообщил Юрий Сердюк 13 апреля во время пресс-конференции мэру Новосибирска. В 2018 году будут выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту на площади более 30 тысяч квадратных метров. На эти цели выделено 25 миллионов рублей, рассказал чиновник.

Новосибирцы выкладывают в социальные сети фотографии ям и трещин на многих улицах города, в том числе и в его центральной части. Информацию о разрушениях дорожного полотна с обязательным приложением фотографий у водителей принимают эксперты Общероссийского народного фронта, создавшие «Карту убитых дорог Новосибирска». «За трое последних суток поступило 58 обращений. Эти участки дорог не дублируются, поскольку карта их отслеживает. Судя по количеству отметок, указывающих места, где дороги находятся в ненормативном состоянии, скоро правый и левый берег будут одной сплошной красной дорожной сетью», — рассказала член регионального штаба ОНФ Светлана Заикина.

Мэр Анатолий Локоть считает, что в такое состояние улицы пришли после накопленного годами «недоремонта». «Заканчивается холодный зимний период, наступает теплое время и, конечно, состояние дорог вызывает серьезную критику, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Я не ставлю своей задачей говорить, что у нас все хорошо. Есть очевидные факты, есть объективная реальность. Есть ситуации, связанные с накоплением недоремонта, когда в отрасль не вкладывалось необходимое количество бюджетных средств. Этот недоремонт копился годами. И поэтому за один сезон все отремонтировать невозможно».

По мнению представителя общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Михаила Мезенцева, «автомобилисты уже привыкли, что в весенний период количество разрушений на дорогах города увеличивается ежедневно и за достаточно короткий срок возрастает многократно. Сегодня уже ни для кого не является секретом, что причина в ненадлежащем содержании улично-дорожной сети». В числе проблем, ухудшающих состояние дорог, общественник называет снег, не вывезенный с дорог и прилегающих к ним территорий, не устраненные своевременно небольшие дефекты и прочее. «Все это, так или иначе, негативно влияет и на безопасность дорожного движения, и на социальную обстановку. Люди становятся более нервными и раздражительными и несут негатив в дом, на работу и в общество посредством социальных сетей», — считает Мезенцев.