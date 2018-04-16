На текущий ремонт дорог в Новосибирске выделено 25 млн рублей

Новосибирске приступили к текущему ремонту дорог. В это время года силы дорожников гобычно направлены в первую очередь на то, чтобы устранить крупные ухабы и ямы, которые появились после зимнего сезона.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, этой весной силами подрядных организаций будут выполнены работы по текущему ремонту на площади более 30 тысяч квадратных метров. На эти цели из бюджета выделено 25 миллионов рублей. Такая же сумма направлена в дорожно-эксплуатационные учреждения города, которые также начали вести ремонтные работы.

Дорожные работы в эти дни выполняют на ул. Ипподромской, Бердском шоссе, дамбе ГЭС, ул. Кирова, Димитровском мосту, ул. Кошурникова.

Как отмечают в мэрии, асфальтобетонные заводы готовы к бесперебойному снабжению дорожников необходимыми материалами. первым в дорожном сезоне начал производить асфальтобетонную смесь завод в Первомайском районе города.