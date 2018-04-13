В этом году будет увеличен бюджет на уборку улично-дорожной сети в Ростове

Для достижения поставленных задач по очистке города и санитарному содержанию муниципальные предприятия оснащены подвижным составом в количестве 324 единиц специализированной техники, из которой 231 единица предназначена для зимнего содержания.

— В середине прошлого года была проведена инвентаризация специализированной коммунальной техники, по результатам которой существенно уменьшилось количество транспортных средств, находящихся на ремонте и в стадии длительного простоя, а также были актуализированы данные системы спутникового мониторинга, — добавила Анна Нор-Аревян.

Анализ работы техники показал, что среднесуточная активность специализированной техники в городе Ростове-на-Дону составила 48% от общего количества техники для выполнения работ по зимнему содержанию против 21% в прошлом году.

Директор Департамента ЖКХ и энергетики также добавила, что для более эффективной уборки тротуарной части планируется закупить большое средств малой механизации и внести изменения в регламент уборки тротуарной части, в технологию работ.