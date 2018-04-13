Меняйло назвал три самых перспективных направления в развитии СФО

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Разработка и добыча полезных ископаемых, использование лесных ресурсов, а также сельское хозяйство являются самыми перспективными направлениями развития регионов Сибири, заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло журналистам в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Вообще стратегический потенциал Сибирского региона большой. Самые перспективные направления … — мы говорим о полезных ископаемых, которые у нас есть, мы говорим о природных ископаемых (лес и все, что с ним связано), мы говорим сегодня о сельском хозяйстве и стратегическом направлении сельского хозяйства — растениеводстве, это зерно", — сказал Меняйло.

Он добавил, что регионы Сибири производят зерна не меньше, чем южные регионы, по 15-16 млн тонн. При этом, полпред отметил необходимость развития экспорта зерна и его переработки до конечного продукта.