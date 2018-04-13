Калининградские призывники хотят служить в морской пехоте

Стартовала весеняя призываная кампания. В Калининградской области повестки в военкомат получат около 3000 молодых людей. С этого года есть некоторые изменения. Теперь военкоматы имеют право возвращать из запаса призывников, получивших освобождение от армии по состоянию здоровья. Пройти службу они смогут, если предоставят документы, подтверждающие улучшение здоровья.

Продолжается работа комиссии и с уклонистами. Тем юношам, что в свое время не явились в военкомат, могут выдать вместо военного билета справку. Правда, устроиться на работу таким гражданам будет непросто, особенно в силовые структуры или на государственную службу.

Всего уклонистов сейчас в Калининграде порядка тысячи. Более четверти из них всё же вручили повестки в военкомат.

99 процентов калининградских призывников пройдут службу на Балтийском флоте.

Александр Пономарев , начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Калининграда:

— В основном сейчас по первым заседаниям комиссии, которые прошли за две недели, все хотят в морской пехоте служить. Ребята хотят получить закалку, свои физические возможности подтянуть и получить настоящую мужскую профессию.

В президентский полк из Калининграда попадут двое новобранцев. Один из них — Кирилл Еремин уже готовится к отправке в столицу.

Кирилл Еремин. Житель Калининграда. — Считаю, что это хорошие перспективы в будущем и считаю, что это очень почетная служба. Ожидаю, что служба будет достаточно тяжелая, но думаю, что интересная. Я собираюсь пойти либо в военное училище, либо остаться по контракту в ФСО

27 апреля Штаб Балтийского флота совместно с Агентством по делам молодёжи проведёт торжественные проводы призывников. Будущим солдатам покажут быт военнослужащих, оружие и военную технику, которой им придётся овладеть в ходе службы.