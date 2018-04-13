«До чего народ довели!»: рабочие тюменской стройфирмы устроили забастовку, требуя выдать зарплату

До криков, скандалов и угроз дошла ситуация с задержкой зарплаты в тюменском филиале столичной компании ООО СК «Техинжстрой». Cегодня, 13 апреля, работники, которым не на что кормить семью и нечем платить за коммунальные услуги и погашать ипотеку, устроили забастовку. Несколько месяцев сотрудники этой организации ждут, когда руководство выдаст им хотя бы часть обещанной по трудовому договору суммы. — Мой муж здесь работает второй год. Поначалу проблем с получкой не было: супруг получал деньги дважды в месяц, как положено, в обозначенные в трудовом договоре даты. С весны прошлого года зарплату начали задерживать. Чтобы как-то решить этот вопрос, отправили заявление в трудовую инспекцию, прокуратуры Тюмени Москвы (так как фирма зарегистрирована именно там). От ведомств ответного письма не получили, зато выплаты денег в срок возобновились. Но всего на три месяца: после стали снова кормить «завтраками». Последние четыре-пять месяцев проблемы с выдачей зарплаты обострились: денег работники толком не видят, а за всё же платить нужно. Многим коллегам моего мужа звонят из банка, требуя вносить платежи по ипотеке, а им нечем. На квартплату денег нет, на продукты тоже. Вчера начальство сказало, что в этом месяце аванса не будет. Сегодня рабочие устроили забастовку. От безвыходности, — рассказала 72.ru супруга одного из сотрудников стройфирмы «Техинжстрой». Тюменка со слов мужа рассказала, что прямо сейчас начальство этой строительной компании свирепствует, грозясь уволить всех подчистую. Причиной стал вот этот видеоролик, который один из сотрудников выложил в интернет.

Тюменцам не выдают зарплату

— Мой муж тоже здесь работает. Должны были выдать деньги до пятого апреля, а сегодня уже 13-е. Сколько ещё ждать? И ладно бы миллионы платили тут!… У многих его коллег кредиты, ипотека. У нас в семье аналогичная ситуация. Двое детей, работает только супруг: я сейчас — в декретном отпуске. Как быть нам, что делать — не понятно, — сетует жительница нашего города Алёна.

В самой строительной компании утверждают, что всё у них хорошо и слаженно. И ни о каких забастовках они не слышали, ничего не видели. — В нашей компании всё идёт в штатном режиме, без сбоев. Мы регулярно проводим с нашими сотрудниками производственные совещания и это (которое запечатлели на видео) — одно из них. Конфликтных ситуаций и забастовок — нет. Вас, видимо, дезинформировали, — рассказали нам в тюменском филиале «Техинжстроя».

городской прокуратуре , впрочем, считают иначе. Коллективное заявление о невыплате сотрудникам зарплаты тут получили и уже приняли соответсвующие меры.

— Заявление от трудового коллектива ООО СК «Техинжстрой» поступило нам пятого сентября 2017 года и было передано в инспекцию по труду. Сейчас по факту публикации информации о данном инциденте в СМИ мы начали проведение проверки, — уточнила заместитель прокурора Ленинского АО Анна Соловьева

Этот случай на тюменском предприятии — не единственный конфликт работников и начальства за последние полгода.

В начале апреля бизнесмен грозился выпрыгнуть из окна, если управляющая компания не вернёт ему долг. Работу свою он выполнил, а деньги так и не получил. В конце марта целое представление устроил разнорабочий: на строительной площадке мужчина взобрался на кран, требуя выдать ему зарплату. Чем закончилась эта история, читайте в нашем предыдущем материале.