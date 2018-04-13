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Регламент внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы могут утвердить до конца апреля
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Регламент внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы могут утвердить до конца апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Утверждение регламента внесения изменений в правила землепользования и застройки (ППЗ) Москвы планируется до конца апреля 2018 г. Об этом на круглом столе «Генеральный план и правила землепользования и застройки» сообщила руководитель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
«До конца апреля планируется утверждение регламента внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы. На сегодняшний день к нам поступило 1 тыс. 227 обращений о внесении изменений в ПЗЗ», — сказала Ю. Княжевская.
По ее словам, 256 обращений ведомство рассматривает в данный момент, 971 рассмотрено и принято решение — либо согласовано внесение изменений в ПЗЗ, либо отказано. «Согласовано — 533, отказано — 438», — отметила Ю. Княжевская.
Правила землепользования и застройки Москвы утверждены постановлением правительства Москвы 28 марта 2017 г. Регламент, который планируется утвердить постановлением правительства, подробно пропишет процедуру внесения изменений в ПЗЗ. Предполагается, что с принятием административного регламента, заявления физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут подаваться через портал госуслуг.
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