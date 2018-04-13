Apple исправит самый раздражающий недостаток HomePod в новой модели

Следующее поколение HomePod будет выполнено из других материалов, нежели актуальная модель, узнал Марк Гурман , колумнист Bloomberg . Согласно полученной им информации, поводом к переосмыслению корпуса стали жалобы потребителей на разводы, которые силиконовый уплотнитель колонки оставляет на деревянных поверхностях.

Гурман не сообщил, какой материал предпочтет Apple при производстве корпуса нового HomePod. Возможно, поставщики компании просто изменят химический состав силиконовой основы на нижней грани динамика, что в свою очередь позволит эксплуатировать дизайн дебютного устройства в течение как минимум еще одного года.

Впрочем, присутствует большая вероятность, что смена материалов корпуса не даст ощутимого прироста продаж, которого так жаждут в Купертино . Как сообщают источники Bloomberg в отрасли, спрос на HomePod далек от ажиотажного, вынуждая Apple сокращать темпы производства новых партий во избежание образования складских излишков.

Сокращение объемов производства, однако, может быть связано с близящимся релизом доступной версии HomePod. Ее релиз может состояться уже до конца текущего года. Благодаря ей Apple сможет расширить аудиторию покупателей смарт-колонок, наверстав упущенную прибыль от реализации оригинального динамика.

Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.