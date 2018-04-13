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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело: рабочих ударило током
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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело: рабочих ударило током 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В отношении исполняющего обязанности начальника участка № 3 и электромонтера ООО «ЕвразЭнергоТранс» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ.
Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью своих коллег по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Инцидент произошел в ночную смену 18 мая 2017 года. Сотрудники предприятия проводили текущий ремонт электрических сетей в городе Нижний Тагил. Обвиняемые нарушили правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и не предупредили бригаду рабочих, что провода находятся под напряжением.
Один из пострадавших начал протирать первый изолятор от портала к сильно напряженному проводу. В это же время второй рабочий потянулся к изолятору, после чего моментально произошел пробой воздушного промежутка, образовалась вольтовая дуга.
В результате двое получили травмы различной степени тяжести: ожоги спины, груди, живота, а также левой руки.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 4-х лет.
Фото: guk-uralregion.ru.
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