В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело: рабочих ударило током

В отношении исполняющего обязанности начальника участка № 3 и электромонтера ООО «ЕвразЭнергоТранс» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ.

Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью своих коллег по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Инцидент произошел в ночную смену 18 мая 2017 года. Сотрудники предприятия проводили текущий ремонт электрических сетей в городе Нижний Тагил . Обвиняемые нарушили правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и не предупредили бригаду рабочих, что провода находятся под напряжением.

Один из пострадавших начал протирать первый изолятор от портала к сильно напряженному проводу. В это же время второй рабочий потянулся к изолятору, после чего моментально произошел пробой воздушного промежутка, образовалась вольтовая дуга.

В результате двое получили травмы различной степени тяжести: ожоги спины, груди, живота, а также левой руки.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 4-х лет.

Фото: guk-uralregion.ru.