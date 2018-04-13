Ещё
В двух районах Кузбасса территории оказались отрезаны от большой земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В двух районах Кузбасса территории оказались отрезаны от большой земли 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Несколько населенных пунктов в Кемеровской области оказались отрезаны от большой земли из-за паводка.
Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области, специалисты прогнозируют вскрытие оставшихся притоков Томи на юге области 13 апреля. В черте Кемерова Томь вскрылась в ночь на 13 апреля.
В настоящее время от большой земли оказались отрезаны населенные пункты в Новокузнецком районе (поселок Мутный и деревня Ячменюха из-за подъема воды в реке Средняя Терсь) и в Мариинском районе (поселок Таежно-Михайловка, поселок Таежно-Александровка и поселок Туйла из-за подъема воды в реке Кия).
Во всех населенных пунктах созданы запасы медикаментов, продовольствия, промтоваров и горюче-смазочных материалов на время половодья.
АиФ Кузбасс: последние новости
Как будут ходить автобусы на Радоницу? В Кемерове задержали машину-двойник, находившуюся в розыске Врио губернатора Кузбасса провел встречу с главой правительства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»397
Рыбке настал конец103
Москва решила ответить на санкции США283
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля56
Умер юморист Андрей Жмакин9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение