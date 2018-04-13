В двух районах Кузбасса территории оказались отрезаны от большой земли

Несколько населенных пунктов в Кемеровской области оказались отрезаны от большой земли из-за паводка.

Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области, специалисты прогнозируют вскрытие оставшихся притоков Томи на юге области 13 апреля. В черте Кемерова Томь вскрылась в ночь на 13 апреля.

В настоящее время от большой земли оказались отрезаны населенные пункты в Новокузнецком районе (поселок Мутный и деревня Ячменюха из-за подъема воды в реке Средняя Терсь) и в Мариинском районе (поселок Таежно-Михайловка, поселок Таежно-Александровка и поселок Туйла из-за подъема воды в реке Кия).

Во всех населенных пунктах созданы запасы медикаментов, продовольствия, промтоваров и горюче-смазочных материалов на время половодья.