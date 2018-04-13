Московские спасатели готовы к весеннему паводку

Масштабные тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья прошли в Новой Москве на территории деревни Рыжово поселения Вороновское.

Руководил учениями на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Москвы Петр Бирюков . В мероприятии были задействованы силы и средства Московского пожарно-спасательного гарнизона и подразделения Комплекса городского хозяйства.

По легенде, из-за перелива воды на плотине руслового пруда на реке Поляница, произошло подтопление территории поселения «Вороновское», вблизи деревни «Рыжово». В результате подтопленными оказались 106 дачных и приусадебных участков. Эвакуировать потребовалось 62 человека, из них 10 детей.

В этих условиях задача спасателей — быстрого и эффективного помочь пострадавшим и эвакуировать их в безопасный район.

Для проведения спасательной операции были привлечены два вертолета Московского авиационного центра. Санитарный ВК-117С-2 провел мониторинг ледовой и паводковой обстановки на месте ЧС, чтобы определить места нахождения людей, места подтоплений и территории, которым грозит подтопление. Пожарный К-32 с помощью системы захвата «ГРАПЛ» поднял смытый в русло реки автомобиль, который блокировал свободный отток воды.

Спасатели и водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах совместно с ГИМС МЧС России по г. Москве и караулом 123 пожарно-спасательной части 31 отряда ФПС по г. Москве извлекли пассажиров из автомобиля, провалившегося под лед.

Для оперативной работы и спасения провалившихся жителей под лёд спасатели применяли различные средства спасения, такие как линимет «Филин», комплект телескопического спасательного оборудования (КТС), устройство спасания из ледяной полыньи (УСЛП), беспилотники для доставки спасательного круга, а также снегоход с носилками.

Для эвакуации пострадавших с крыши дачного дома было задействовано судно на воздушной подушке «Славир-9». Далее пострадавших передали бригадам врачей Центра экстренной медицинской помощи.

Кинологический отряд Пожарно-спасательного центра на вездеходе «ШЕРП» проводил поиск и спасение пострадавших в болотистой зоне территории подтопления и эвакуацию их в безопасное место.

Десантная группа пожарного вертолета К-32 Московского авиационного центра с использованием спускового устройства извлекли из полыньи местных жителей, которые провалились под лед реки Поляницы, пытаясь самостоятельно покинуть место ЧС. Пострадавших передали московским спасателям ГКУ «МГПСС» на борт судна «СЛАВИР» для транспортировки на берег.

Во время проведения спасательных операций для ликвидации последствий разлива реки были привлечены службы комплекса городского хозяйства ( Мосводоканал , ГБУ «Автомобильные дороги», ПАО «МОЭК» Мосэнерго , Мосгаз, Мосгортранс и другие). Работники КГХ осуществляли забор воды с помощью откачивающих средств, восстанавливали инфраструктуру и ремонт поврежденного участка трубопровода.