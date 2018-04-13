Школьницы из приморского села Вольно-Надеждинское победили в региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса

Их заинтересовала река Шмидтовка.

Школьники и студенты представили проекты, в которых поделились своими идеями о том, как можно решить экологические проблемы водных объектов Приморского края. Победу в конкурсе завоевали ученицы из села Вольно-Надеждинское Елизавета Бубен, Валерия Сачкова и Анна Сетракова под руководством педагога Надежды Белавкиной. Девочки успешно защитили доклад «Экологическое состояние реки Шмидтовки в черте села Вольно-Надеждинское». Команда своими силами исследовала и облагораживала реку Шмидтовка. Осенью и весной ученики брали пробы воды, выясняли причины загрязнений, очищали водоемы и призывали других жителей села к бережному отношению к природе с помощью установки защитных щитов в местах массового пребывания жителей. Несмотря на то, что школьницы впервые участвовали в конкурсе такого высокого уровня, жюри по достоинству оценило их стремление и подход к решению проблем региона. По условиям конкурса, победители получили сертификат на участие в федеральном этапе юниорского водного конкурса, который состоится в апреле 2018 года в Москве

Работы конкурсантов оценивали ведущие научные сотрудники федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук

Руководитель победившей команды, педагог Надежда Белавкина отметила: «Исследование мы начали еще задолго до конкурса, работа проходила постепенно. Новые ученики охотно продолжают наше общее дело, поэтому местные озера, ручьи и река Шмидтовка неизменно находятся под нашим контролем. На конкурсе девочки показали результаты за три года работы. Мы не планируем останавливаться на этом и продолжим исследования».

Национальный юниорский водный конкурс — это масштабная инициатива по вовлечению старшеклассников в природоохранную деятельность и раскрытию их научно-исследовательского потенциала. Конкурс входит в перечень мероприятий Министерства образования и науки РФ , по итогам которых талантливой молодежи присуждают премии в рамках национального проекта «Образование».

Coca-Cola HBC Россия является партнером мероприятия на федеральном уровне с 2006 года. Компания учредила собственную номинацию и ежегодно выделяет грант на реализацию наиболее интересных работ среди финалистов национального этапа. Научно-исследовательские работы старшеклассников не только позволяют проанализировать особенности водных объектов региона, но и дают толчок к реализации экологических инициатив.

Руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций компании

Coca-Cola HBC Россия в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока Марина Мокина: «Наша компания организует целый комплекс проектов в области корпоративной социальной ответственности и уделяет большое внимание, в том числе, решению экологических проблем. В частности, вот уже на протяжении нескольких лет мы с радостью поддерживаем юниорский водный конкурс, ведь его участники показывают разнообразные примеры рационального использования водных ресурсов и предлагают инновационные идеи. Помимо этого, мы регулярно проводим субботники по очистке берегов крупнейших водоемов страны. А в рамках реализации федеральной программы системы Coca-Cola в России по популяризации раздельного сбора отходов „Разделяй с нами“ мы организуем познавательные экоуроки для школьников, экоквесты для студентов и другие мероприятия экологической направленности».