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Антон Алиханов намерен бороться с продажей алкоголя после 22:00
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Антон Алиханов намерен бороться с продажей алкоголя после 22:00 

Вести Калининград 32 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Антон Алиханов дал поручение главе регионального Минпрома, которое выдает лицензии, разобраться с недобросовестными продавцами алкогольных напитков. По словам губернатора Калининградской области, магазины должны соблюдать закон и немедленно прекратить продажу спиртного после десяти часов вечера. Иначе торговые точки необходимо лишать лицензии, заявил глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.
При этом Алиханов поделился личным опытом покупки спиртного в два часа в магазине «Бутыль» на проспекте Мира. «Это, конечно, было давно, еще до избрания», — отметил он.
«Я сообщил продавцам о нарушении. В этом году мы провели эксперимент. Замаскировались и пошли в тот магазин. В итоге изменилась только вывеска — продажа осуществляется с 10 до 22», — рассказал глава региона.
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