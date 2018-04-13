Антон Алиханов намерен бороться с продажей алкоголя после 22:00

Антон Алиханов дал поручение главе регионального Минпрома , которое выдает лицензии, разобраться с недобросовестными продавцами алкогольных напитков. По словам губернатора Калининградской области, магазины должны соблюдать закон и немедленно прекратить продажу спиртного после десяти часов вечера. Иначе торговые точки необходимо лишать лицензии, заявил глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.

При этом Алиханов поделился личным опытом покупки спиртного в два часа в магазине «Бутыль» на проспекте Мира. «Это, конечно, было давно, еще до избрания», — отметил он.

«Я сообщил продавцам о нарушении. В этом году мы провели эксперимент. Замаскировались и пошли в тот магазин. В итоге изменилась только вывеска — продажа осуществляется с 10 до 22», — рассказал глава региона.