В Ворошиловском районе благоустроят 6 дворов в 2018 году

По итогам отбора было отобрано 6 адресов многоквартирных домов. Эти дизайн-проекты наиболее полно и целостно отражали комфортность и архитектурные решения благоустройства дворовых территорий. Рассказала на заседании коллегии Администрации города Ростова-на-Дону первый заместитель главы администрации Ворошиловского района Юлия Мищук.

В предварительный перечень 2018 года по благоустройству дворовых территорий вошли следующие адреса: ул. Ларина,24/1,26,26а, пр. М. Нагибина,31б; пр. Космонавтов,36-38; Орбитальная,32/1; ул. Новаторов,12а,12в,14а; пр. Ленина,225/3; бул. Комарова,19б-21.

— Все отобранные дизайн-проекты как в прошлом году, так и в этом в обязательном порядке включают в себя мероприятия по комфорту маломобильных групп населения. Это доступность пешеходных и прогулочных зон путем обустройства бордюров с пониженными бортовыми камнями, устройство пешеходных зон и зон отдыха с тактильной плиткой, и устройство специальных скамеек и парковочных мест для маломобильных групп населения, — добавила Юлия Мищук