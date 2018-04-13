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В Ворошиловском районе благоустроят 6 дворов в 2018 году
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В Ворошиловском районе благоустроят 6 дворов в 2018 году 

Деловое сообщество 1 час назад
По итогам отбора было отобрано 6 адресов многоквартирных домов. Эти дизайн-проекты наиболее полно и целостно отражали комфортность и архитектурные решения благоустройства дворовых территорий. Рассказала на заседании коллегии Администрации города Ростова-на-Дону первый заместитель главы администрации Ворошиловского района Юлия Мищук.
В предварительный перечень 2018 года по благоустройству дворовых территорий вошли следующие адреса: ул. Ларина,24/1,26,26а, пр. М. Нагибина,31б; пр. Космонавтов,36-38; Орбитальная,32/1; ул. Новаторов,12а,12в,14а; пр. Ленина,225/3; бул. Комарова,19б-21.
— Все отобранные дизайн-проекты как в прошлом году, так и в этом в обязательном порядке включают в себя мероприятия по комфорту маломобильных групп населения. Это доступность пешеходных и прогулочных зон путем обустройства бордюров с пониженными бортовыми камнями, устройство пешеходных зон и зон отдыха с тактильной плиткой, и устройство специальных скамеек и парковочных мест для маломобильных групп населения, — добавила Юлия Мищук
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