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Тамбовский губернатор предлагает решения проблем плохих дорог в регионе
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Тамбовский губернатор предлагает решения проблем плохих дорог в регионе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТАМБОВ, 13 апр — РИА Новости. Новые подходы к решению проблемы некачественных дорог в Тамбовской области, которые будут основываться на борьбе с коррупцией и ужесточении контроля за работой подрядных дорожных организаций обозначил глава региона Александр Никитин.
"Регион направляет на строительство и ремонт дорог огромные суммы бюджетных средств. И с интервалом в два-три года мы снова возвращаемся к тому же перечню объектов, с которого начинали. Даже новые дороги зачастую не выдерживают никакой критики", — сказал Никитина, выступая в пятницу с отчетом перед депутатами областной думы.
По его словам, необходимо ужесточить контроль за работой подрядных дорожных организаций, в том числе при участии общественности. «Необходимо поставить барьер для фирм-однодневок и фирм-спойлеров. Для этого требую в десятидневный срок представить мне юридическую карту реализации этого механизма. Предлагаю создание независимой Общественной экспертной комиссии, которую необходимо наделить правами контроля и обязательным итоговым заключением, предшествующим приемке конкретной дороги. Поручаю активизировать претензионную работу по немедленному устранению всех проблем с качеством гарантийных дорог. Мэрии города Тамбова в недельный срок разработать и представить на утверждение список претензий по городским дорогам, с объемами выявленных нарушений и сроками их устранения. Требую составления „черного списка“ подрядчиков, не выполняющих условия контракта. И, наконец, пятое: своевременно и с соблюдением всех проконкурентных подходов организовать проведение конкурсных торгов», — сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что в результате проведенной работы по расторжению долгосрочных контрактов, заключенных в 2011— 2015 годах, высвобождены лимиты бюджетных средств на сумму миллиард шестьсот миллионов рублей, которые по поручению губернатора будут распределены между городами региона.
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