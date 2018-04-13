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Словения подпишет сделку с «Газпромом» на пять лет на поставку газа
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Словения подпишет сделку с «Газпромом» на пять лет на поставку газа 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Словенская компания Geoplin позднее в пятницу подпишет пятилетний контракт с "Газпромом" на поставку 600 миллионов кубометров российского газа в год в страну, сообщил словенский телеканал RTV Slovenija со ссылкой на представителя Geoplin.
"В конце 2017 года компания Geoplin успешно завершила переговоры с поставщиком «Газпром экспорт» о поставках природного газа на период 2018-2022 годов", — говорится в сообщении RTV.
В подписании сделки примут участие председатель совета директоров Geoplin Боштьян Напаст (Boštjan Napast), гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, а также заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец и посол России в Словении Доку Завгаев.
Подписание контракта станет продолжением сотрудничества компаний в течение продолжительного времени.
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