Словения подпишет сделку с «Газпромом» на пять лет на поставку газа

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Словенская компания Geoplin позднее в пятницу подпишет пятилетний контракт с "Газпромом" на поставку 600 миллионов кубометров российского газа в год в страну, сообщил словенский телеканал RTV Slovenija со ссылкой на представителя Geoplin. "В конце 2017 года компания Geoplin успешно завершила переговоры с поставщиком «Газпром экспорт» о поставках природного газа на период 2018-2022 годов", — говорится в сообщении RTV. В подписании сделки примут участие председатель совета директоров Geoplin Боштьян Напаст (Boštjan Napast), гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, а также заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев , министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец и посол России в Словении Доку Завгаев Подписание контракта станет продолжением сотрудничества компаний в течение продолжительного времени.