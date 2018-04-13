«Газпром» заключил новый контракт на поставку газа в Словению

"Газпром" заключил новый контракт со словенской компанией «Геоплин д.о.о. Любляна » на поставку природного газа в Словению . Об этом говорится в сообщении Управления информации российского холдинга.

Контракт предусматривает поставки в объеме 600 млн куб. м газа в год с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года.

"В этом году исполняется 40 лет с даты начала поставок российского газа в Словению в 1978 году. Компания «Геоплин д.о.о. Любляна» является нашим давним партнером. Уверен, что новый контракт на поставки природного газа укрепит отношения между нашими компаниями и откроет новую страницу в истории энергетического сотрудничества двух стран", — сказал замглавы «Газпрома» Александр Медведев

"Состоявшееся мероприятие — это еще одно доказательство нашего плодотворного и долгого сотрудничества с «Газпромом». Этот контракт символизирует важный стратегический альянс. Наше надежное партнерство с «Газпромом» гарантирует нашей компании и Словении стабильные поставки природного газа в будущем", — сказал глава «Геоплин д.о.о. Любляна» Боштьян Напаст.