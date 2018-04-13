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«Газпром» заключил новый контракт на поставку газа в Словению
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«Газпром» заключил новый контракт на поставку газа в Словению 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
"Газпром" заключил новый контракт со словенской компанией «Геоплин д.о.о. Любляна» на поставку природного газа в Словению. Об этом говорится в сообщении Управления информации российского холдинга.
Контракт предусматривает поставки в объеме 600 млн куб. м газа в год с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года.
"В этом году исполняется 40 лет с даты начала поставок российского газа в Словению в 1978 году. Компания «Геоплин д.о.о. Любляна» является нашим давним партнером. Уверен, что новый контракт на поставки природного газа укрепит отношения между нашими компаниями и откроет новую страницу в истории энергетического сотрудничества двух стран", — сказал замглавы «Газпрома» Александр Медведев.
"Состоявшееся мероприятие — это еще одно доказательство нашего плодотворного и долгого сотрудничества с «Газпромом». Этот контракт символизирует важный стратегический альянс. Наше надежное партнерство с «Газпромом» гарантирует нашей компании и Словении стабильные поставки природного газа в будущем", — сказал глава «Геоплин д.о.о. Любляна» Боштьян Напаст.
В прошлом году сообщалось, что Россия и Словения могут продлить соглашение о поставках газа.
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