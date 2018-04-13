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Жителей Подмосковья проконсультируют по поводу иммунизации с 16 по 30 апреля
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Жителей Подмосковья проконсультируют по поводу иммунизации с 16 по 30 апреля 

РИАМО 1 час назад
Жители и гости Подмосковья с 16 по 30 апреля смогут получить консультации по вопросам иммунизации против вакциноуправляемых инфекций по горячей линии, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
«В период с 16 по 30 апреля 2018 года в рамках проведения Европейской недели иммунизации (с 22 по 29 апреля 2018 года) специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проконсультируют жителей и гостей Подмосковья по вопросам иммунизации против вакциноуправляемых инфекций», — говорится в сообщении.
Получить консультации можно по телефонам горячей линии 8-800-511-5898; отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области: 8-495-586-12-01; 8-495-586-12-23; специалистов территориальных отделов (контакты), а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (контакты) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Оставить обращение также можно на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
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