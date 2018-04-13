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В Царицынских водоемах «купаться запрещено»
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В Царицынских водоемах «купаться запрещено» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Знаки «Купаться запрещено» начали устанавливать возле прудов в музее-заповеднике «Царицыно».
По данным портала мэра и правительства Москвы, специалисты «Мосводостока» разместят у царицынских водоемов около пятидесяти предупреждающих табличек. Они заменят зимние информационные щиты «Выход на лед запрещен».
— Летние предостерегающие знаки появляются, когда на большей части поверхности воды лед уже растаял, — объясняют сезонную расстановку в пресс-центре «Мосводостока».
Всего в Москве установят более 900 таких знаков на 235 водоемах. Узнать информационный щит очень просто: в яркой рамке изображен силуэт пловца, перечеркнутый красной линией, а под картинкой — номера телефона, куда следует звонить при происшествиях.
Все таблички установят до 15 мая.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
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