В Царицынских водоемах «купаться запрещено»

Знаки «Купаться запрещено» начали устанавливать возле прудов в музее-заповеднике «Царицыно».

По данным портала мэра и правительства Москвы, специалисты «Мосводостока» разместят у царицынских водоемов около пятидесяти предупреждающих табличек. Они заменят зимние информационные щиты «Выход на лед запрещен».

— Летние предостерегающие знаки появляются, когда на большей части поверхности воды лед уже растаял, — объясняют сезонную расстановку в пресс-центре «Мосводостока».

Всего в Москве установят более 900 таких знаков на 235 водоемах. Узнать информационный щит очень просто: в яркой рамке изображен силуэт пловца, перечеркнутый красной линией, а под картинкой — номера телефона, куда следует звонить при происшествиях.

Все таблички установят до 15 мая.