Сколько миллионов людей в мире говорят по-русски

Статус одного из мировых языков русский заслужил уже давно. Сейчас на планете им владеют около 300 млн человек, что автоматически ставит русский язык на почетное пятое место по степени распространенности. Больше половины (160 млн) респондентов считают этот язык родным.

До развала Советского Союза русский был официальным языком общения всех национальностей. Сейчас он является рабочим в СНГ и одним из шестёрки официальных — в ООН

До революции в России владели русским 150 млн граждан. К 2000-му году их численность выросла до 350 млн Количество русскоговорящих, считающих этот язык родным, приблизительно равнялось 280 млн Чуть более 70 млн граждан неплохо им владели и пользовались в повседневной жизни. Для 114 млн русский являлся вторым языком. В основном, это были жители союзных республик.

Сейчас много русскоговорящих на Украине , в Грузии и других странах, бывших когда-то в составе Союза. Носители языка проживают в Германии , на Балканах, в Азии, в Израиле . Огромная русская диаспора существует в США Канаде . Сейчас русский стоит на 2-ом месте после английского по распространенности в глобальной сети интернет.

К сожалению, тенденции роста численности русскоговорящих пользователей не вселяют больших надежд. Отделившиеся от СССР государства всеми силами стараются уйти к своим национальные языкам полностью. К 2005 году количество русскоговорящих граждан, проживающих на бывшей территории Советского Союза, сократилось с 350 до 278 млн В 2006 родным его признали только 140 млн человек.