Кабмин определит списки граждан США, которым будет запрещён въезд в Россию

Он также отметил, что деятельность американских специалистов на территории России будет прекращена. «Всё это будет способствовать тому, чтобы американцы почувствовали, что ответные меры приняты. Уверен, что все депутаты Государственной Думы поддержат данный закон», — сказал Жириновский, передаёт РИА Новости

В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников отметил, что законопроект предполагает проработку механизмов по замещению на российском рынке американских товаров и услуг. Между тем вице-спикер Сергей Неверов уточнил, что это не касается товаров для личного пользования.

Ранее стало известно, что главы фракций и спикер Госдумы внесли законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику США. Предполагается, что документ будет рассмотрен 16 апреля.