На Нововоронежской АЭС международная группа обсудила безопасность в области атомной энергетики

Словакии, Испании, Финляндии и Подобные заседания являются площадкой для обмена знаниями и информацией об атомной энергетике со всего мира. На Нововоронежской АЭС состоялось заседание международной отраслевой группы Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) «Надёжность оборудования АЭС». Подобные заседания рабочих групп являются площадкой для обмена знаниями и информацией об атомной энергетике со всего мира. Изначально планировалось создание этой рабочей группы только из европейских компаний, но этого оказалось недостаточно, т.к. необходимо получать больше знаний о мировой атомной энергетике, поэтому кроме Великобритании , Франции Чехии Швеции в заседании приняли участие специалисты из Арабских Эмиратов, Китай Японии . География стран участников расширяется постоянно.

На Нововоронежской АЭС можно увидеть всю эволюционную линейку технологии реакторов типа ВВЭР: и уже выведенные из эксплуатации энергоблоки №1, №2, №3 (ВВЭР-210, ВВЭР-365, ВВЭР-440), и действующие — №4 (ВВЭР-440) и №5 (ВВЭР-1000), а также новый инновационный энергоблок поколения «3+» (ВВЭР-1200). Заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по безопасности и надёжности Олег Кучеренко отметил высокий уровень сотрудничества атомной станции с ВАО АЭС, который способствует повышению уровня безопасности и возможности использовать лучшие мировые практики в области атомной энергетики. — Россия — это страна, в которой атомная энергетика постоянно развивается. Мы заинтересованы в новых технологиях. Если АЭС работает безопасно, то это очень хорошо для глобальной атомной энергетики. Я считаю, что надо сокращать использование угля и углеводородов и, если АЭС безопасна, то это самое лучшее решение», — сказал председатель рабочей группы, советник по вопросам ядерных технологий Vattenfall (Швеция) Линдквист Олоф Петрус Александр.

ВАО АЭС создано в 1989 году. Основная цель организации — максимально повышать безопасность и надёжность АЭС во всем мире, прилагая совместные усилия для оценки, сравнения с лучшими достижениями и совершенствования эксплуатации атомных электростанций посредством взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта.