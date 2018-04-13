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Более десяти тысяч жителей нашли работу через областную службу занятости МО
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Более десяти тысяч жителей нашли работу через областную службу занятости МО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На конец марта уровень безработицы в регионе составил 0,54%.
Более 10 тысяч жителей Московской области в I квартале 2018 года нашли работу с помощью региональной службы занятости. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья Ольгу Забралову.
"В I квартале 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 55,2 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 18 тысяч человек, за информацией о положении на рынке труда — 19,6 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 16 тысяч человек", — сообщила Ольга Забралова.
В марте потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 7,5 тысячи вакансий, по рабочим профессиям — 66,5%.
"Сейчас в областном банке вакансий размещено порядка 44 тысяч позиций, из них 69% — по рабочим профессиям, а 99,3% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области. При содействии службы занятости в I квартале этого года трудоустроено более 10 тысяч человек", — отметила Забралова.
На конец марта этого года уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,54% к численности экономически активного населения. В целом по стране уровень безработицы равен 1,0%, по Центральному федеральному округу — 0,6%.
Согласно данным Росстата, уровень общей безработицы в Подмосковье равен 2,9% к численности экономически активного населения, в целом по России этот показатель составляет 5%.
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