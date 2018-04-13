Ещё
У саратовцев стали появляться просящие денег на телефон «родственники»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У саратовцев стали появляться просящие денег на телефон «родственники» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители Саратовской области все чаще подвергаются атакам телефонных мошенников.
Так, например, проживающая в саратовском селе Ивановка женщина получила на мобильный телефон СМС-сообщение от якобы родственника со срочной просьбой положить 1000 рублей на незнакомый номер телефона.
Похожая история приключилась с жительницей поселка Светлый. Гражданка с удивлением узнала о существовании «сына», который очень настоятельно попросил «маму» дать ему денег на телефон. Причем, ни много, ни мало — 950 рублей. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Проживающая в Краснокутском районе также едва не угодила в ловушку телефонного мошенника, который, набравшись наглости, позвонил женщине и сказал, что является ее сыном. После предъявления «родственных связей» незнакомец слезно попросил «маму» о 100 000 рублей.
Ни одна из женщин, с которыми вышли на связь мошенники, не поддалась на уловки проходимцев. Однако полиция просит не забывать граждан о бдительности.
Новости Саратова: последние новости
Жителям Балакова запретили посещать кладбище Для ворующих крышки люков в Саратове ужесточат наказание Жители Саратовской области предложили Путину вернуть смертную казнь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»398
Рыбке настал конец105
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля60
Умер юморист Андрей Жмакин9
Москва решила ответить на санкции США283
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение