У саратовцев стали появляться просящие денег на телефон «родственники»

Жители Саратовской области все чаще подвергаются атакам телефонных мошенников.

Так, например, проживающая в саратовском селе Ивановка женщина получила на мобильный телефон СМС-сообщение от якобы родственника со срочной просьбой положить 1000 рублей на незнакомый номер телефона.

Похожая история приключилась с жительницей поселка Светлый. Гражданка с удивлением узнала о существовании «сына», который очень настоятельно попросил «маму» дать ему денег на телефон. Причем, ни много, ни мало — 950 рублей. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

Проживающая в Краснокутском районе также едва не угодила в ловушку телефонного мошенника, который, набравшись наглости, позвонил женщине и сказал, что является ее сыном. После предъявления «родственных связей» незнакомец слезно попросил «маму» о 100 000 рублей.

Ни одна из женщин, с которыми вышли на связь мошенники, не поддалась на уловки проходимцев. Однако полиция просит не забывать граждан о бдительности.