Депутаты выделили деньги на строительство в Самаре трёх детсадов

На 43-ем заседании Думы Самары депутаты единогласно поддержали изменения в городской бюджет, согласно которым будут перераспределены в 2018 году 19,5 млн рублей и в 2019 году 4,3 млн рублей, сообщает городское заксобрание.

Эти средства направят на обеспечение условий софинансирования для получения средств из вышестоящих бюджетов на строительство трех детских садов и на капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия, которые расположены, в том числе, вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги.

Руководитель департамента градостроительства городского округа Самара Елена Бондаренко пояснила, где будут расположены детские сады: «Речь идет об улице Ташкентской (в районе жилых домов №№ 112, 114, 116), об участке в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, пр. Карла Маркса и Березовой Аллеи в Кировском районе, и о 14-м квартале жилого района „Волгарь“. Причем в каждом из них создадут дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, то есть ясельные группы».

Перераспределение средств было согласовано с их главными распорядителями — городскими департаментами. Кроме того, этот вопрос внимательно рассматривался на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике.