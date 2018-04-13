Минздрав рассматривает вопрос о расширении перечня показаний для ЭКО

"Рассматриваем этот вопрос. Отношение к ЭКО у нас существенно изменилось. С этого года мы ввели в базовую программу ОМС механизмы криосохранения половых клеток и криоперенос эмбриона. Это дает потрясающие возможности для людей, которые внезапно заболевают и требуют лучевой терапии или химиотерапии, которая может повлиять и снизить их репродуктивные возможности", — рассказала Скворцова после общественного приема граждан в правительстве РФ

По словам министра, ЭКО попало в базовую программу ОМС в 2013 году, но тогда для него было только одно показание — трубное бесплодие. «С 2016 года мы сняли все ограничения, все виды бесплодия входят в ЭКО. В 2017 году было сделано 65 тысяч ЭКО. Эффективность резко увеличилась, она уже сейчас составляет более 34%, это лучший в мире показатель», — сказала министр.

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. Extra — снаружи, вне и лат. Corpus — тело), то есть оплодотворение вне тела — вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае бесплодия.