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Минздрав рассматривает вопрос о расширении перечня показаний для ЭКО
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Минздрав рассматривает вопрос о расширении перечня показаний для ЭКО 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минздрав рассматривает вопрос о расширении перечня показаний для ЭКО, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Рассматриваем этот вопрос. Отношение к ЭКО у нас существенно изменилось. С этого года мы ввели в базовую программу ОМС механизмы криосохранения половых клеток и криоперенос эмбриона. Это дает потрясающие возможности для людей, которые внезапно заболевают и требуют лучевой терапии или химиотерапии, которая может повлиять и снизить их репродуктивные возможности", — рассказала Скворцова после общественного приема граждан в правительстве РФ.
По словам министра, ЭКО попало в базовую программу ОМС в 2013 году, но тогда для него было только одно показание — трубное бесплодие. «С 2016 года мы сняли все ограничения, все виды бесплодия входят в ЭКО. В 2017 году было сделано 65 тысяч ЭКО. Эффективность резко увеличилась, она уже сейчас составляет более 34%, это лучший в мире показатель», — сказала министр.
Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. Extra — снаружи, вне и лат. Corpus — тело), то есть оплодотворение вне тела — вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае бесплодия.
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