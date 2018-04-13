Ещё
Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Ранее стало известно, что Минпромторг отправил в Минздрав законопроект о согласовании вопроса о возможной продаже лекарств в супермаркетах.
"Со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию. У нас сейчас достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов за счет того, что на одну аптечную точку у нас приходится минимальное количество жителей. Это не только касается крупных городов, это касается повсеместно территории РФ", — рассказала Скворцова после общественного приема граждан в Правительстве РФ.
Она добавила, что лекарственные препараты — это особый товар, который должен быть качественным, эффективным и безопасным. «Грань между этими характеристиками зыбкая бывает в том случае, если неправильно хранить эти лекарства или неправильно их использовать, поэтому наша позиция в том, что те точки, которые продают лекарственные препараты, должны быть лицензированы к этой деятельности, и те люди, которые работают в этих точках, должны быть готовы дать профессиональное квалифицированное разъяснение».
РИА Новости: последние новости
Ответ РФ на санкции США затрагивает атом, авиастроение и ракетные двигатели Сергей Шнуров записал новый сингл на свое 45-летие Улюкаева могут отправить отбывать срок в Иркутскую колонию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»383
Рыбке настал конец94
Москва решила ответить на санкции США267
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля45
Умер юморист Андрей Жмакин7
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение