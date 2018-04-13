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Минстрой: удобные и «умные» города помогут сократить отток молодежи из регионов
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Минстрой: удобные и «умные» города помогут сократить отток молодежи из регионов 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральные проекты создания комфортной городской среды и «Умный город» помогут бороться с оттоком молодежи из городов Сибири и других регионов, сообщил в пятницу журналистам на Красноярском экономическом форуме замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
"В Сибири огромное количество талантливой молодежи. Ключевая задача заключается в том, чтобы сделать наши города удобными для молодежи, для этого талантливого, активного, креативного класса. Если мы эти «мозги» оставим в сибирских городах, то с учетом бэкграунда, который есть, мы обеспечим процветание не только Сибири, но и страны в целом. Способ простой — реализация приоритетных проектов создания комфортной городской среды и «Умный город», создание тех сервисов, которые позволяют и жить, и работать, и чувствовать себя абсолютно комфортно в российских городах", — сказал Чибис.
По словам Чибиса, это «простой способ, но план действий требует четкой реализации». «В первый год проект „Городская среда“ удалось даже перевыполнить. Это хороший задаток этой большой работы. Даже президент в своем послании [Федеральному собранию] обратил на это внимание и поручил удвоить финансирование на обеспечение современного развития наших городов», — отметил замминистра.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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