Власти Южного Урала закроют на замок вход в Сугомакскую пещеру

Свободный вход в Сугомакскую пещеру около Кыштыма будет закрыт в ближайшее время. Об этом сообщила замдиректора Особо охраняемых природных территорий Челябинской области Антонина Отверченко.

Как пишет «Кыштымский рабочий», при входе во второй грот чиновники намереваются установить металлическую решётку, а на крутом спуске — лестницу. В результате посещение Сугомакской пещеры станет возможным только с экскурсоводом. При этом услуга будет платной, порядка 100 рублей с человека.

На такие меры властей вынудили сами туристы, которые оставляют на памятнике природы рисунки и надписи. В мае волонтёры отделения « Русского географического общества » попытаются очистить скалы перед входом в Сугомакскую пещеру. А летом учёные планируют углубить и сузить ручей, который вытекает из родника «Марьины слёзы». Затем они обновят почву поляны и её растительность.

Напомним, что в этом году для посещения туристов полностью закрыли Игнатьевскую пещеру на берегу реки Сим.

Справка

Сугомакская пещера — единственная на Урале, образованная во мраморной породе водой. Пещера состоит из трёх гротов, соединённых узкими проходами.