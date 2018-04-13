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Власти Южного Урала закроют на замок вход в Сугомакскую пещеру
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Власти Южного Урала закроют на замок вход в Сугомакскую пещеру 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Свободный вход в Сугомакскую пещеру около Кыштыма будет закрыт в ближайшее время. Об этом сообщила замдиректора Особо охраняемых природных территорий Челябинской области Антонина Отверченко.
Как пишет «Кыштымский рабочий», при входе во второй грот чиновники намереваются установить металлическую решётку, а на крутом спуске — лестницу. В результате посещение Сугомакской пещеры станет возможным только с экскурсоводом. При этом услуга будет платной, порядка 100 рублей с человека.
На такие меры властей вынудили сами туристы, которые оставляют на памятнике природы рисунки и надписи. В мае волонтёры отделения «Русского географического общества» попытаются очистить скалы перед входом в Сугомакскую пещеру. А летом учёные планируют углубить и сузить ручей, который вытекает из родника «Марьины слёзы». Затем они обновят почву поляны и её растительность.
Напомним, что в этом году для посещения туристов полностью закрыли Игнатьевскую пещеру на берегу реки Сим.
Справка
Сугомакская пещера — единственная на Урале, образованная во мраморной породе водой. Пещера состоит из трёх гротов, соединённых узкими проходами.
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