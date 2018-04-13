На фейерверк ко дню Победы в Уфе потратят полмиллиона рублей

Глава Башкирии подписал указ о праздновании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года.

На 8 мая в Уфе запланирован праздничный концерт в ГКЗ «Башкортостан», а 9 мая — торжественное возложение цветов и венков в парке Победы в Уфе. Торжественная церемония потребует от бюджета республики 88,4 тысячи рублей. Также в Уфе объявили аукцион на проведение салюта. Он прогремит на площади имени Ленина в Уфе. Стоимость торжества оценили в 500 тысяч рублей.

Также среди трат, которые предусмотрены в этот день, — изготовление открыток для ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Башкирии.

— Агентству по печати и средствам массовой информации выделили 444 тысячи рублей на их изготовление, — сообщается в документах, подписанных главой Башкирии.