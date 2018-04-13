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Табачники выпустили 500 тысяч пачек со специальной маркировкой
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Табачники выпустили 500 тысяч пачек со специальной маркировкой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
С начала эксперимента по маркировке сигаретных пачек специальными двухмерными кодами для создания цепочки прослеживаемости товара, производители промаркировали около 500 тыс. изделий. Об этом сообщил операционный директор компании-оператора эксперимента ЦРПТ Андрей Кириллов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
"В эксперименте приняли участие три крупнейших производителя табака, которые произвели за это время более 500 000 табачных изделий, и уже несколько недель они успешно выводятся из оборота при помощи обычных онлайн-касс", — сказал Кириллов в ходе тестирования системы на заводе «Филипп Морис» в Ижоре.
По решению правительства эксперимент по маркировке табака стартовал 15 января. Он продлится до конца года. Цель — вытеснение с рынка «серой» продукции.
"Мы четко понимаем, что введение системы маркировки — это удача для тех, кто производит легальную продукцию, и большой удар по теневому рынку", — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Он также отметил, что доля «серого» рынка высока, как и в алкоголе.
"Есть еще и проблема со странами ЕАЭС — в Белоруссии сигареты производятся легально, но стоят совершенно других денег, и это проблема, которую нужно решать", — отметил Евтухов.
В свою очередь директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок «Филипп Морис Интернешнл» в России Александр Мироненко заверил, что внедрение маркировки влияния на конечную цену сигарет не окажет.
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