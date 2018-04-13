Жизнь под бачком управляющей компании

Екатеринбурге разгорелся очередной коммунальный скандал. Жильцы дома №52/4а по проспекту Ленина обвиняют управляющую компанию «ЖКХ Октябрьского района» в ненадлежащем обслуживании общедомового имущества. Последнее находится в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью людей. В непростой ситуации разбирался корреспондент "Уралинформбюро"

Следует отметить, что здание, оказавшееся в эпицентре скандала, является памятником истории федерального значения. Он построен в 30-х годах прошлого века. Судя по состоянию инженерных сетей, капитальный ремонт по этому адресу не проводился давно. По информации N1.ru, он запланирован на 2018-2020 годы. В постановлении администрации Екатеринбурга от 31 июля 2017 года дом №52/4А стоит в реестре МКД, запланированных к капремонту, под номером 540.

Внешне дом-памятник выглядит вполне прилично. Но это — иллюзия. Фото: Яндекс. Карты

Однако жильцы уверены, что ремонт зданию требуется уже сейчас. По словам собственницы одной из квартир Евгении Генгер, в ее жилище на стояках отопления нет вентилей запорной арматуры. В случае аварии на внутридомовых сетях перекрыть воду в системе отопления будет невозможно, уверяет собеседница агентства. А это фактически значит, что жильцам угрожает опасность быть заживо сваренными в кипятке, не говоря уже о неизбежной порче имущества.

Кроме того, вентилей запорной арматуры не наблюдается и на стояках батарей в подъезде, что также делает невозможным быстрое устранение протечек. Впрочем, это не единственные проблемы здания, волнующие жильцов.

"Мы делаем ремонт в квартире, а заодно и капремонт ванны, так как в ней обнаружился грибок черной плесени, — сообщила Евгения. — Когда вскрыли потолок, обнаружили, кроме уже упомянутого стояка без арматуры, еще и общедомовой бачок воздухоотвода из системы отопления, проржавевший и также не имеющий вентилей. Бачок держится на гнилой дранке, на трех ржавых, криво вкрученных шурупах, подцеплен сваркой к гнилым трубам. В настоящий момент его подпирает доска, потому что он готов в любой момент сорваться, порвать стояк отопления и канализации и затопить все кипятком".

Бачок воздухоотвода — как Дамоклов меч. Фото: Евгения Генгер

Сантехники аварийной службы УК, прибывшие на вызов, потребовали 4 000 рублей за восстановление и установку запорной арматуры на стояке отопления. Бачок они также отказались демонтировать бесплатно, хотя он является общедомовым имуществом.

"Мы сказали, что сообщим об их поведении руководству УК. Инженер ПТО ЖУ №1, отказавшийся представиться, обещал нам разобраться в ситуации и наказать нерадивых сотрудников и даже лично готов был прийти в квартиру вместе с главным мастером для осмотра и решения проблемы. Однако вечером того же дня один из сантехников, некто Александр Айметов, позвонил моей матери и начал ей угрожать, употребляя при этом ненормативную лексику", — негодует Евгения.

Впрочем, обещанный визит инженера и мастера тоже не обрадовал хозяев. По словам собеседницы «Уралинформбюро», они с порога начали разговор на повышенных тонах, после чего отказали жильцам в решении проблемы, мол, «оно с 36-го года висело и будет дальше висеть».

Следующий приход сотрудников управляющей компании в «нехорошую квартиру» оказался еще более бесплодным: гости спешно ретировались, как только хозяйка включила видеосъемку беседы, утверждая, что представителей УК «нельзя снимать».

На трубе отопления отсутствует запорная арматура. Есть лишь краник для спуска воздуха в канализацию. Фото: Евгения Генгер

"Уралинформбюро" решило выяснить позицию самих сотрудников управляющей компании по этому вопросу, а заодно уточнить, когда и на каких условиях будет осуществлен ремонт домовых сетей. Однако представители коммунального предприятия, едва услышав, о каком доме идет речь, от разговора отказались.

Назвать сроки, в которые планируется устранить выявленные нарушения, представитель УК «ЖКХ Октябрьского района» Татьяна Юрьевна и мастер по общестрою Владимир Владимирович (фамилии этих работников агентству узнать не удалось) также отказались — оба завершили беседу, бросив трубку.

Тем временем ситуация более-менее стабилизировалась: как рассказали жильцы, вопрос по стоякам в данный момент решается, а злополучный бачок заново укреплен. Очень вовремя, кстати: к моменту приезда аварийной бригады штукатурка, на которой он держался, полностью отвалилась.

"В адрес этой управляющей компании к нам в управление поступает много жалоб, — сообщил «Уралинформбюро» зампредседателя общественного совета при Госжилстройнадзоре Свердловской области Сергей Полыганов . — Учитывая этот факт, я бы посоветовал жильцам писать обращение сразу в прокуратуру области, а также в органы Госжилстройнадзора".

Будет справедливо отметить, что в случае с домом №52/4а имеются и объективные трудности, никак не связанные с деятельностью конкретной компании. По словам Сергея Полыганова, ремонт объекта культурного наследия обойдется УК в 10 раз дороже обычного здания.

"По закону ремонт жилого дома, являющего памятником, оплачивается «общим котлом»: часть средств вносят жильцы, часть — бюджет. Но де-факто федерация не выделяет деньги на эти цели. Мы сейчас пытаемся пролоббировать на федеральном уровне дополнительную государственную поддержку ремонта таких домов. Но весьма вероятно, что по данному адресу нет проектной документации и паспорта. Поэтому жильцы зданий-памятников должны при передаче объекта в управляющую компанию обязательно составлять перечень всего общедомового имущества — иначе компания получит возможность для разного рода маневров, как в данном случае", — посоветовал Сергей Полыганов.

Собеседник агентства напомнил, что при всем этом управляющая компания должна следить за содержанием любого дома, находящегося в ее ведении, вне зависимости от его возраста и статуса. Правда, в законе имеется ряд нюансов, позволяющих вольную трактовку. Например, предусмотрена обязанность УК по обеспечению эксплуатации и ремонта сетей, но нет пункта, обязывающего установку стояков на арматуру.

"Дам еще один совет — пусть подключают к жалобе проживающих в доме ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и других представителей незащищенных групп населения. Органы прокуратуры обязаны, в силу закона, защищать права таких граждан в первую очередь. В любом случае обращение в надзорные органы лучше составлять от имени неопределенного круга лиц. Тогда в случае подачи прокуратурой иска в их защиту судебные издержки не лягут на плечи граждан, " — добавил Полыганов.

Евгений СУСОРОВ