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Бурятия и КБ «Искра» договорились о развитии интернета в отдаленных селах республики
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Бурятия и КБ «Искра» договорились о развитии интернета в отдаленных селах республики 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор АО «КБ „Искра“ Андрей Ромулов подписали в рамках Красноярского экономического форума соглашение о сотрудничестве в области связи. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Бурятии.
»Правительство Республики Бурятия подписало соглашение о сотрудничестве в области развития связи, в частности, телекоммуникационной инфраструктуры в удаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктах с АО «Конструкторское бюро „Искра“, — сообщили в пресс-службе.
По словам Цыденова, технологии компании позволят повысить качество связи, дойти до труднодоступных территорий, до небольших населенных пунктов. „Уже сегодня одно из подразделений компании обеспечивает доступ к интернету посредством спутниковой связи. Мы намерены расширить сотрудничество, чтобы обеспечить высокое качество связи на всей территории Бурятии, в том числе в малодоступных территориях и в небольших населенных пунктах“, — отметил глава республики.
Ромулов напомнил, что КБ „Искра“ „традиционно развивает услуги связи в сложных регионах“.
»В прошлом году подписывали соглашение с Красноярским краем, а в этом — с Республикой Бурятия. Это тот уникальный случай, когда сложная география республики, низкая плотность населения заставила нас задуматься над совершенно новыми техническими решениями, которые мы впервые применили в этом году и будем транслировать по всей стране. Это современные требования цифровой экономики", — отметил Ромулов.
Интернет в отдаленные села
Сейчас спутниковый интернет-оператор «Стриж», входящий в группу компаний «Искра», предоставляет услуги доступа в интернет в 17 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе и в Бурятии: свыше 600 абонентов данного оператора связи проживают на территории Муйского, Баунтовского, Окинского, Тункинского, Еравнинского, Кяхтинского, Закаменского, Тарбагатайского, Хоринского и Северо-Байкальского районов республики.
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов пояснил, что ранее серьезным препятствием на пути распространения услуги оставалась высокая стоимость оборудования — в среднем 30 тыс. рублей на одного клиента.
"Интернет-оператор «Стриж» одним из первых в стране начал развивать технологию коллективного доступа. Ее особенность в том, что в поселке устанавливается одна станция на всех жителей, а в каждый дом сигнал передается с помощью небольшой антенны — аналога привычного многим Wi-Fi-роутера. Благодаря этому ноу-хау спутниковый интернет стал доступен практически каждому и сегодня остается главной технологией устранения так называемого цифрового неравенства в удаленных и труднодоступных регионах", — отметил Козлов.
Группа компаний «Искра» на сегодняшний день входит в тройку лидеров рынка спутниковой связи в России. Одним из основных видов деятельности является предоставление услуг связи, в том числе в труднодоступных, удаленных и малочисленных населенных пунктах посредством спутникового ресурса, сообщил Андрей Ромулов.
О КЭФ  Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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