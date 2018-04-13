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Британские СМИ обвинили Брюссель в сговоре с Газпромом
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Британские СМИ обвинили Брюссель в сговоре с Газпромом 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Газпром систематически злоупотреблял своим положением в «явно политических целях», заявила британская газета The Telegraph. Журналисты издания получили доступ к документам, которые выявляют «хищнический сценарий», когда Газпром якобы несправедливо распределял цены на газ.
Оскорбительную для ЕС «мертвую хватку» Владимира Путина на европейских поставках газа вскрыли сенсационные документы Евросоюза, сообщила The Telegraph. Самое длинное расследование в истории «единой Европы» показало, что подконтрольный Кремлю энергетический гигант Газпром злоупотреблял своей огромной властью и оказывал давление на уязвимые государства Восточной Европы. В результате он расколол единый энергетический рынок ЕС своей принудительной ценовой политикой.
Так, например, Германия «наслаждается замечательной сделкой с Газпромом, получая конкурентные преимущества в стоимости за газ и бросая своих партнеров „на передовой“ на милость „сильной руки Москвы“, указало издание. По словам The Telegraph, Газпром взимает с Польши 350 долларов за 1000 кубометров газа, в то время как с Германии он берет 200 долларов за газ по трубопроводу „Ямал“, стоимость которого логически должна быть выше. „Очевидная причина — наказать Польшу за отказ уступить контроль над этой частью инфраструктуры россиянам. Вот почему Германия является „главным чемпионом“ по защите интересов Газпрома в Брюсселе“, — подчеркнула газета.
На деле получается „хищнический сценарий“, где Газпром выступает в качестве органа реализации российской внешней политики. Так, с Болгарией обращаются все равно, что с колонией, а Польша была вынуждена платить непомерные цены за газ из Сибири, отметило издание.
Материалы доклада уже попали к евродепутатам, что выставило высшее руководство ЕС не в лучшем свете. Документы показывают, что Брюссель знал всю правду, но закрывал на нее глаза, предпочитая добиться „уютного соглашения“ с Москвой, и тем самым, нарушая основополагающие принципы законодательства ЕС. „Это очень масштабная сделка. Документы вскрыли систематическое злоупотребление доминирующим положением и сделано это явно в политических целях“, — сказал изданию эксперт по энергетическому праву ЕС, старший научный сотрудник Атлантического совета США, профессор Алан Райли.
По его словам, Газпром расколол европейский энергетический рынок. Еврокомиссия готовила очередную сделку, которая „предусматривает обращение с восточноевропейцами, как будто они вовсе не являются членами (ЕС)“, — подчеркнул собеседник издания.
Польша была не единственной жертвой, подчеркнула газета. Россия имеет, можно сказать, „монополию“ по поставкам газа в страны бывшего Варшавского договора. А Газпром — это рычаг внешней стратегической политики Кремля, резюмировала The Telegraph.
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