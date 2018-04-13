Муниципалитеты Петербурга будут награждать активных горожан

С такой инициативой выступил депутат городского заксобрания и глава комитета по законодательству Денис Четырбок . Комитет одобрил его предложение по созданию системы муниципальных наград. Их будут получать местные жители за хорошую работу и личный вклад в развитие округа.

«Среди наших жителей достаточное число активистов, деятельность, инициативы и добрые дела которых не должны оставаться без внимания. Одной из форм поощрения за общественный труд должна стать система муниципальных наград», — заявил Четырбок.