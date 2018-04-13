Деятельность саун и фитнес-клубов в подвалах жилых домов Москвы могут приостановить по итогам проверки

Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Прокуратура Москвы ГУ МЧС России по Москве и управление Роспотребнадзора по Москве провели проверки в отношении 119 расположенных в жилых домах предприятий малого бизнеса: фитнес-центры, салоны красоты, массажные кабинеты, в которых в нарушение действующего законодательства расположены сауны или бани, оказывающие некачественные или сомнительные услуги населению, деятельность которых не только вызывает недовольство жителей, но и угрожает жизни и здоровью граждан. В ходе проверок в большинстве случаев на проверяемых объектах были выявлены нарушения в части пожарного и санитарно-эпидемиологического состояния помещений», — говорится в сообщении.

Согласно результатам проверок, было вынесено 60 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено 264 дела об административных правонарушениях. Отмечается, что в суд было подано 17 заявлений об обязанности владельцев предприятий малого бизнеса устранить нарушения. К административной ответственности привлекли 81 лицо, к дисциплинарной — 22.

«Кроме того, в районных судах находятся на рассмотрении иски о приостановлении деятельности некоторых проверенных организаций», — уточняется в сообщении.

В Москве организован мониторинг за деятельностью саун и фитнес-клубов. В случае выявления новых проблемных объектов, вся полученная информация будет направляться в столичную прокуратуру.