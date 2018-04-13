Ещё
Деятельность саун и фитнес-клубов в подвалах жилых домов Москвы могут приостановить по итогам проверки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Деятельность саун и фитнес-клубов в подвалах жилых домов Москвы могут приостановить по итогам проверки 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Прокуратура Москвы, ГУ МЧС России по Москве и управление Роспотребнадзора по Москве провели проверки в отношении 119 расположенных в жилых домах предприятий малого бизнеса: фитнес-центры, салоны красоты, массажные кабинеты, в которых в нарушение действующего законодательства расположены сауны или бани, оказывающие некачественные или сомнительные услуги населению, деятельность которых не только вызывает недовольство жителей, но и угрожает жизни и здоровью граждан. В ходе проверок в большинстве случаев на проверяемых объектах были выявлены нарушения в части пожарного и санитарно-эпидемиологического состояния помещений», — говорится в сообщении.
Согласно результатам проверок, было вынесено 60 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено 264 дела об административных правонарушениях. Отмечается, что в суд было подано 17 заявлений об обязанности владельцев предприятий малого бизнеса устранить нарушения. К административной ответственности привлекли 81 лицо, к дисциплинарной — 22.
«Кроме того, в районных судах находятся на рассмотрении иски о приостановлении деятельности некоторых проверенных организаций», — уточняется в сообщении.
В Москве организован мониторинг за деятельностью саун и фитнес-клубов. В случае выявления новых проблемных объектов, вся полученная информация будет направляться в столичную прокуратуру.
Агентство «Москва»: последние новости
Массовые проверки в целях борьбы с наркоманией проведут в аптеках и почтовых отделениях Москвы «Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полетов в США в июне из-за отсутствия виз у экипажей Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» объявят в мае
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»389
Рыбке настал конец97
Москва решила ответить на санкции США271
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля49
Умер юморист Андрей Жмакин9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение