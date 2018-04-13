Активисты ОНФ проверили организацию поставок питания в школы и больницы Вологды

Качество продуктов питания, которые поступают в школы и больницы Вологды , проверили активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. Мониторинг организации поставок питания провели эксперты проекта ОНФ «За честные закупки».

«Фронтовики» побывали на уполномоченном складе, специалисты которого закупают продукты питания, проверяют их качество, после чего отправляют в образовательные и медицинские учреждения региона.

«Внедрение такого механизма ограничило попадание некачественной продукции в учреждения и принесло значительное снижение цены закупаемого товара за счет отлаженной процедуры закупок продуктов питания», — отметил член регионального штаба ОНФ в Вологодской области Алексей Логанцов.

Ранее активисты ОНФ в рамках заседания рабочей группы по решению проблем некачественного питания в Государственной Думе эксперты проекта представили концепцию изменения системы.

«Одним из ключевых пунктов доклада стала разработка единого стандарта по оказанию соответствующих услуг и закупке продуктов. Разрабатывая концепцию, мы рассмотрели опыт регионов, которые пользуются своими собственными системами. Это опыт Вологодской области, создавшей уполномоченный склад, и опыт Республики Татарстан , в которой действует биржа для поставщиков продуктов, в рамках которой внедрена презумпция виновности поставщика. Этот метод позволил снизить объем нарушений, так как любая жалоба заказчика приводит к автоматической приостановке контракта», — рассказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев

Создание специализированного склада обсуждали и на расширенном заседании региональной рабочей группы «Честная и эффективная экономика» ОНФ в Вологодской области. Общественники заинтересовались необходимостью возникновения дополнительного звена в цепочке поставок. Представители комитета госзаказа заверили активистов Народного фронта, что идея централизованных закупок продуктов питания и создания единого спецсклада направлена на существенную экономию бюджетных средств.