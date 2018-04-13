Тагильская больница выплатит 2 миллиона родителям малышки, которой при родах повредили спинной мозг

Осенью прошлого года супруги Наталья и Дмитрий похоронили свою дочку Тасю, которой было всего шесть месяцев. Мы подробно рассказывали об этой истории. Родила Наталья 16 апреля 2017 года в перинатальном центре Демидовской больницы в Нижнем Тагиле, к которой позже родители подали гражданский иск о взыскании морального ущерба.

Накануне Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес свое решение.

— Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Можем сказать, что иск удовлетворен частично. В пользу матери с больницы взыскан моральный ущерб в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, в пользу отца — 800 тысяч рублей, — рассказала Е1.RU ответственный по связям со СМИ Наталья Зотина.

Больница также должна возместить расходы на экспертизу — 126 тысяч рублей, госпошлину — 6 тысяч рублей и затраты на юриста — 60 тысяч рублей.

Как рассказал Е1.RU юрист Вадим Каратаев, который представлял интересы супругов в суде, параллельно расследование по уголовному делу ведет следственный комитет . Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но пока обвинение никому из врачей не предъявлено.

— Сейчас по уголовному делу ждем результатов экспертизы, которая проводится в Санкт-Петербурге . В деле пока нет обвиняемого, потому что нет и заключения экспертизы. Тогда будет известно, какие дефекты оказания медицинской помощи находятся в прямой связи со смертью ребенка, — пояснил Е1.RU Вадим Каратаев. — Результаты этой уголовной экспертизы мы используем для подготовки второго гражданского иска. Первый иск по факту причинения вреда здоровью мы подавали, когда ребенок был еще жив. Второй гражданский иск будет по факту причинения смерти.

По словам юриста, это дело похоже на дело семьи Епифановых, где было два гражданских иска и уголовное дело. Маленькая Лиза Епифанова впала в кому после лечения под наркозом зубов в 9-й больнице Екатеринбурга . Спустя полтора года девочка умерла.

А в истории с Тасей главные претензии мамы ребенка и юриста к врачам в том, что те спутали дату родов (Наталья родила на 43-й неделе при норме 37–40 недель), поздно начали стимуляцию и запоздало приняли решение о кесаревом сечении. Тася родилась на 2 балла по шкале Апгар (баллы менее 3 означают критическое состояние новорожденного), без дыхания, мышечных рефлексов и всего остального, в коме. Только сердцебиение. Диагноз при рождении: асфиксия в родах. А дальше — шесть месяцев в реанимации на искусственной вентиляции легких.

24 октября Таси не стало. Судмедэксперты сделали вывод, что причиной смерти ребенка стала травма спинного мозга, которую ребенок получил во время кесарева сечения.

«Острая гипоксия при операции кесарево сечение развилась вследствие разрыва спинного мозга. Разрыв спинного мозга при операции состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти ребенка», — говорилось в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» Сергей Овсянников ранее нам говорил, что в больнице был проведен разбор случившегося. Свою проверку проводило министерство здравоохранения Свердловской области . Каких-либо нарушений в действиях медперсонала, оказывавшего помощь, не было выявлено.

Сейчас главврач комментировать решение суда отказался, сказав, что оглашена только резолютивная часть, а мотивировка пока не готова:

— Дача каких-либо комментариев сейчас преждевременна. Такая моя позиция.